1920, rugby, Perpignan, mais où sont passés les Narbonnais ?

On explore l’histoire de l’USAP et de ses ancêtres avec vous Hélène Legrais. Et ce jour-là il s’est passé quelque chose de vraiment inattendu. Un match doit avoir lieu, finalement changement et c’est alors que l'incroyable se produit !

Entre Catalans et Gavatxos, ça n’a jamais été simple et cette rivalité a souvent trouvé à s’exprimer sur les terrains de rugby. De façon parfois étonnante, Hélène …

Nous sommes le 29 février 1920. Sur sa pelouse de la route de Thuir, l’équipe de l’USP en maillots et chaussures à crampons attend son adversaire qui n’arrive pas ! Initialement, les Catalans devaient rencontrer Lyon pour le compte du championnat. Mais la grève des cheminots a empêché les Lyonnais de rejoindre Perpignan. Ils ont dû déclarer forfait au dernier moment. Pour ne pas frustrer les joueurs, et les spectateurs qui tiennent à leur rendez-vous dominical autour du ballon ovale, les dirigeants de l’USP ont contacté en catastrophe le Racing Club Narbonnais. Le manager audois a donné son accord et on a envoyé trois taxis chercher les joueurs à midi. Depuis, aucune nouvelle.

Eh oui, à l’époque il n’y a pas de portable ! Compte tenu du temps qu’il faut pour faire l’aller et retour, on estime l’arrivée des Narbonnais entre 14 et 16h, fourchette large. Voilà pourquoi les joueurs perpignanais s’échauffent sur la pelouse, prêts à commencer le mach à n’importe quel moment. Les heures s’écoulent, les joueurs se font la passe, le public, bon enfant, applaudit.

Et les taxis, ils se sont perdus en route ? Ils ont eu un accident ?

Non, à 17h, les voilà enfin. Ils arrivent au stade … vides ! Un des chauffeurs apporte juste une lettre : les dirigeants narbonnais n’ont pas apprécié d’être sollicités comme bouche-trou. Le manager qui avait, sans les consulter et tout naturellement, accepté l’invitation de l’USP est radié. Pas content les gavatxos ! A bout de trois heures d’attente, le public doit finalement se contenter d’une exhibition perpignano-perpignanaise entre l’équipe I et la réserve. Il n’y aura pas un murmure dans les tribunes. Pour les spectateurs de l’époque, un match de rugby, quel qu’il soit, c’est toujours la fête !

Le lendemain, l’USP se fend d’un communiqué dans la presse locale pour remercier son public : « le plus sportif de France » !