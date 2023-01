1922, douloureux arbitrages pour l’ancêtre de l’USAP

Vous nous avez raconté les exploits des joueurs de l’ASP puis, après la Grande Guerre, de l’USP, mais à côté des victoires devenues légendaires, il y a eu aussi des défaites douloureuses …

Hélas. 15 mars 1922, l’USP, championne de France en titre, caracole en tête de sa poule. Elle possède la plus belle ligne de trois quarts du rugby français avec notamment Ramis-Got-Dutrey et Pascot. Les supporters sont aux anges : le Bouclier de Brennus conquis la saison précédente va rester en terre catalane, c’est sûr !

Seulement voilà, ce 15 mars 1922 donc, un grain de sable vient se glisser dans les rouages si bien huilés de la machine perpignanaise. L’USP accueille Bayonne au stade Jean Laffon. En avant de Perpignan, l’arbitre siffle. Tout le monde s’arrête … sauf le joueur basque qui a le ballon et va l’aplatir dans l’en-but. A la stupeur générale, et malgré les protestations du capitaine Fernand Vaquer, l’arbitre, valide l’essai. Puis il se rend compte de son erreur mais c’est trop tard. Roca a beau égaliser pour l’USP, les Catalans concèdent le nul sur leur terrain.

C’est un coup dur mais ça se rattrape !

Sauf quand le sort s’acharne. Le dimanche suivant l’USP se rend à Dax. En fin d’après-midi, les supporters qui n’ont pas pu faire le déplacement (à l’époque c’était moins facile qu’aujourd’hui) commencent à se masser devant le siège du club. Il n’y a pas la télévision, la radio à peine, alors pour savoir ce qui s’est passé, on attend le coup de téléphone qui va permettre d’inscrire le résultat sur un panneau accroché sur la façade.

Et ce dimanche-là, un grand coup de froid glace les rangs de supporters quand ils découvrent : Dax 3 – USP 3. Un match nul encore, et avec une faute d’arbitrage encore et même une double : un essai d’Henric injustement refusé et un autre, litigieux, accordé aux Dacquois. Nous en sommes au stade des poules et ce résultat élimine l’USP … à moins d’un miracle, un faux pas de Bayonne. Mais le miracle n’a pas lieu : Bayonne bat Lourdes et les Basques se qualifient en même temps que Toulouse. C’est fini pour Perpignan, fini alors que l’USP est la seule équipe du championnat invaincue depuis deux ans ! Les supporters crient au scandale.

On évoque la possibilité de créer un jury d’honneur, une commission d’arbitres présents lors des matches dans les tribunes et chargés de statuer sur les réclamations éventuelles. L’ancêtre de la VAR en quelque sorte. Seuls les joueurs, déçus mais dignes, gardent leur calme. Sous la douche, Duron interpelle un Dacquois : « cet essai irrégulier nous élimine injustement ; si vous étiez sportifs, vous ne l’accepteriez pas car il va nous coûter le championnat, sans aucun profit pour vous ! » Fernand Vaquer, le capitaine, l’interrompt aussitôt : « On ne discute pas un résultat. » Classe !