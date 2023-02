1922, rugby, le pari audacieux d’un député Catalan face aux Basques

Politique et sport, rugby et pouvoir. Alors c’est incompatible, possible, nouveau, plus ancien ? Remontons le fil du temps avec vous Hélène Legrais, rendez-vous en 1922.

Illustration : Hélène Legrais. © Radio France - Sébastien Giraud

Nous poursuivons notre voyage dans le rugby des années 20 mais avec un petit détour aujourd’hui par l’Assemblée Nationale ! Nous sommes d’accord, aujourd’hui il n’y a pas un ou une politique qui ne cherche à poser pour des photos avec des champions … quand ce ne sont pas les sportifs qui se lancent en politique ! Mais dans les années vingt, la politique est considérée comme une affaire trop sérieuse pour ce genre de "plaisanterie". Les hommes politiques, car à l’époque ce ne sont que des hommes, sont des messieurs très respectables qui s’enflamment de temps en temps à la tribune de l’Assemblée Nationale pour des questions de stabilité monétaire ou pour défendre les viticulteurs du Midi par exemple, bref si c’est du sérieux je vous dis ! Alors quand on apprend, le 14 mars 1922, qu’Emmanuel Brousse, le député catalan, rencontrant un de ses homologues basque du nom d’Ibernegarail au détour d’un couloir du palais Bourbon, a parié avec lui ou plutôt contre lui sur la victoire de l’équipe de rugby de Perpignan dans le match qui doit opposer le lendemain l’USP à l’Aviron bayonnais, ça fait désordre ! Et dans le département, on réagit comment ? En Roussillon où on prend à l’inverse depuis longtemps le rugby au sérieux, on se contente de rigoler ! Il faut dire qu’Emmanuel Brousse qui est aussi le directeur de l’Indépendant n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour le ballon ovale. Et Albert Bausil qui célèbre les exploits de l’USP dans les colonnes de son hebdomadaire, Le Coq Catalan, d’ironiser sur cet homme « qui se souciait du rugby jusqu’ici comme un veau d’une mandoline » … appréciez la formule ! Il prête, évidemment, à Brousse des motivations démagogiques voire électoralistes. « C’est un nouveau venu dans le rugby, écrit-il, mais c’est un vieux routier de la politique et il a du flair : il a compris qu’il fallait parfois quitter la tribune de l’Assemblée pour celle du stade. Les Catalans font de la politique mais ils font du rugby tous les jours et il y a 10 000 personnes chaque dimanche au stade, ces 10 000 personnes, ce seront, un dimanche de mai 1924, défalcation des morts possibles d’ici là, 10 000 électeurs potentiels ! » Heureusement pour les deux députés et leurs électeurs, « potentiels » donc, le lendemain l’USP et Bayonne font match nul. Si personne n’a gagné , personne n’a perdu non plus … l’honneur de tous est sauf !