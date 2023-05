1944, finale très mouvementée pour les supporters de l’USAP

Hélène Legrais nous emmène à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le rugby ça se joue mais dans des conditions, vous imaginez, compliquées voir dangereuses. Suivons les supporters !

Hélène, vous nous racontez la finale sans doute la plus mouvementée qu’a connue l’USAP.

Et pour cause … Elle a eu lieu à Paris le 26 mars 1944. On ignore alors que deux mois et demi plus tard les Alliés vont enfin débarquer en Normandie. La France est donc occupée. Alors entre les patrouilles allemandes, le couvre-feu et les alertes aériennes, les voyages ne sont pas simples, d’autant que les gares et les voies ferrées sont les cibles privilégiées des saboteurs de la Résistance et des bombardements alliés. Il faut deux jours aux joueurs perpignanais pour rejoindre la capitale. Sans trop de difficultés cependant. C’est plus compliqué pour leurs supporters. Leur train arrive en gare d’Austerlitz avec sept heures de retard, c’est-à-dire pile à l’heure exacte où le coup d’envoi est censé être donné.

Censé ?

C’est-à-dire qu’au moment même où l’arbitre, M. Mirail, porte le sifflet à sa bouche, les sirènes retentissent sur Paris : c’est une nouvelle alerte aérienne. Le Parc des Princes est comble : plus de 35 000 spectateurs, un record. En théorie, qui dit alerte dit évacuation et repli sur les abris. Déjà les officiels se lèvent pour quitter la tribune. Mais le public n’en a cure : il est venu assister à un grand match de rugby, il refuse de bouger. Les spectateurs scandent le nom du ministre des sports du gouvernement de Vichy qui préside la rencontre : le Catalan Joseph Pascot , champion de France sous le maillot perpignanais en 1921 et 25. « Pascot assis » hurle la foule. Pour ne pas perdre la face, le colonel Pascot se résout à reprendre sa place.

Et les joueurs pendant ce temps ?

Ils piétinent dans le tunnel. L’USAP a remporté le titre en 1938, juste avant la guerre. En 39, le championnat a été suspendu, pour des raisons évidentes. Il n’a repris qu’en 1943. Un an plus tard, Perpignan présente en finale une équipe complètement renouvelée. A part Jep Desclaux , le capitaine, qui a 32 ans, les autres affichent 23 ans de moyenne d’âge et il y même parmi eux un jeunot qui a fêté ses 19 ans deux jours avant la finale, un certain Puig Aubert.

Les nouveaux usapistes ont battu Montferrand en demi-finale pour obtenir le droit d’affronter l’Aviron Bayonnais, tenant du titre, pour le Bouclier de Brennus. Enfin, après vingt minutes d’attente, l’arbitre les autorise à entrer sur le terrain. Les Catalans dominent largement les Basques 20 à 5, six essais à un. Le dernier est une pure merveille signée Frédéric Trescases.

C’est le benjamin, Puig-Aubert, qui se charge de le transformer, en coin. Au moment même où il expédie la balle entre les poteaux, une immense clameur s’élève dans le stade : les supporters Catalans viennent enfin d’arriver au Parc des Princes, juste à temps pour le sacre !