3 petits villages et un dolmen en Cerdagne

On remonte le temps à la montagne avec des hameaux d’antan et un fascinant dolmen. Connaissez-vous ? Suivez-nous ! Nous sommes sur le secteur d'Enveitg vers Latour de Carol.

Hélène, vous nous emmenez à Enveitg, à l’entrée de la vallée du Carol …

A la découverte de les très pobles del racó, les trois petits villages du recoin : Brangoly, Fanès et Bena. Trois hameaux datant du XVIIIe siècle regroupant de grands mas qui ont eu une activité agricole et pastorale importante : on cultivait le seigle sur le plateau, la solana, et on élevait des moutons.

Ces mas ont une architecture remarquable : ce sont des maisons carrées au toit à quatre pentes. Je vous conseille celui qui a été transformé en maison d’hôte où on peut admirer une grande terrasse en granit de toute beauté avec une colonnade. Il n’y en a que trois du même genre en Cerdagne : une autre à Enveitg et le musée de Ste Léocadie à Cal Mateu.

C’est que la Cerdagne a toujours été très peuplée. La montagne aux alentours de ces trois hameaux était par exemple occupée dès le néolithique par des bergers. Et selon la légende, les seigneurs d’Enveitg tiraient leur fortune d’un trésor enfoui à set cases, un autre hameau, disparu au XVIIe siècle, à côté de Brangoly.

Mais il y a une autre curiosité près de Brangoly …

En montant vers le hameau, à droite, c’est bien indiqué, il y a un dolmen qui date d’environ 2 200 ans avant notre ère. Le seul classé monument historique, en 1976, dans le département. On l’appelle aussi en catalan la cova del camp de la Marunya, la grotte du champ de la Marunya.

Une table de pierre, cassée et basculée vers l’arrière, soutenue par des pierres dressées. A l’origine, on ne voyait pas les pierres, elles étaient recouvertes par un tumulus de terre. On n’apercevait donc qu’une butte. On y accédait par le haut ou par un couloir ou plus exactement une allée couverte. Un dolmen c’est un tombeau familial qui peut même accueillir toute une tribu, voire un village.

On enterre les premiers morts dans la chambre, sous la dalle, et au fur et à mesure, quand elle est pleine, on continue dans le couloir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place et qu’on ferme complètement le monument.

Ce dolmen n’est pas le seul de Cerdagne. Entre Llo et Saillagouse, il y a de grandes buttes de terre qui sont sans doute des tumuli intacts. Renferment-ils des trésors ? Du mobilier, des armes, des bijoux ou des vases comme les quelques 2000 trouvés lors des travaux de construction de la rocade nord de Perpignan, une des plus belles collections du sud de la France.

Puisque le dolmen de Brangoly affiche complet, faites le détour par le petit cimetière du hameau, tellement joli, tellement bucolique.