A cette époque il était demandé de ne pas parler Catalan à l’école !

Visitons l’Histoire des Pyrénées-Orientales. Direction Ayguatébia dans les Garrotxes à l’époque de la IIIe République. On va à l’école et on s’intéresse au patrimoine avec vous Hélène Legrais.

Vous nous emmenez, Hélène, dans les Garrotxes.

Facile : vous remontez la 116 vers la Cerdagne et à Olette vous tournez à droite. C’est un ensemble de vallées coincées entre le Fenouillède et le Capcir. Et si on y monte aujourd’hui c’est pour aller à Ayguatebia. Un village un peu à l’abandon puisqu’il ne compte plus que 35 habitants, alors qu’il en avait plus de 500 au milieu du XIXe siècle. Si on en parle, c’est pour évoquer l’inscription qu’on peut encore voir sous le préau de l’ancienne école, désaffectée depuis longtemps.

Cette inscription existait sans doute dans toutes les écoles du département mais ailleurs, elle a été recouverte par des couches de peinture successives au fil du temps. Cette inscription c’est : « Soyez propres, parlez français ». Une autre lui faisait pendant « Ne crachez pas par terre, ne parlez pas catalan ». Il y avait les mêmes injonctions pour les bretons ou les basques. Les instituteurs de la IIIe République, ceux qu’on appelait les « hussards noirs », avaient pour mission de former de bons petits républicains parlant tous la même et unique langue, le français. Finie la langue maternelle régionale. Vouée aux gémonies. La mission de l’école, laïque, gratuite et obligatoire, était aussi de leur apprendre l’hygiène. De vérifier si les mains étaient lavées et même les oreilles. Les deux consignes n’étaient pas forcément liées mais c’est ainsi que les gens d’ici l’ont compris : parler catalan c’était sale ! Mais laissons l’école et allons jusqu’à l’église …

Qu’a-t-elle de particulier ?

C’était à la base un édifice roman, brûlé par les troupes françaises en 1673, lors de la révolte des Angelets et reconstruit 20 ans après. Mais l’important c’est à qui elle est consacrée : St Felix et St Ermengol. Vous le connaissez ce saint qu’on invoque ? C’est celui des Garrotxes. Fils du vicomte du Conflent, il est né à Ayguatebia à la fin du Xe siècle. Prêtre, il est devenu évêque d’Urgell en 1010. Un évêque aimé et respecté, vénéré même.

Il mène de grands travaux publics. Il fait construire des routes et des ponts pour améliorer les communications. C’est sur un de ces chantiers qu’il trouve la mort en 1034 : il chute d’un échafaudage lors de la construction du pont sur le Sègre à Bar. Il est canonisé peu après. Pendant très longtemps, la foire de la Seu se tient le jour de son anniversaire, le 3 novembre. Le Chapitre d’Urgell gardera ses pouvoirs de justice sur Ayguatebia jusqu’en 1789, c’est-à-dire bien après l’annexion par la France.

Et tous les oratoires des alentours du village sont tournés vers Urgell. La statue du saint local figure sur le retable de l’église qui porte son nom au côté de celle d’un certain St Lin que vous aurez bien du mal à trouver sur le calendrier … Il aurait été le 2e pape de l’Histoire. Les romains seraient venus le chercher dans sa métairie de Cabrils sur la paroisse d’Ayguatebia pour qu’il succède à St Pierre. C’est une légende bien sûr : au 1er siècle, le christianisme n’était même pas encore arrivé dans la région !