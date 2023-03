Années 60, projet de tournage assez "particulier" à Banyuls sur Mer

Comment organiser un casting pour un tournage un peu spécial, ici dans les Pyrénées-Orientales ? Avant de pouvoir réaliser le film, il faut les talents qui vont pouvoir le composer. Nous sommes sur la Côte Vermeille, Hélène Legrais.

Vous nous parlez Hélène d’un film « à la limite de l’érotisme » … pourtant en général dans ce style de cinéma, le décor compte peu !

Eh bien figurez-vous que le réalisateur, Jean-Claude Dague, a décidé de décentraliser tout son film. Pas juste les décors, les lieux de tournage mais aussi la distribution et même la musique ! Il arrive donc à l’été 1969, année érotique, en clamant que sa « Désirella » serait Catalane ou ne serait pas !

Il s’installe à Banyuls à l’Hôtel « Le Catalan », il faut ce qu’il faut, et fait annoncer par voie de presse qu’il cherche une jeune fille pour le rôle-titre de son film dont le tournage doit commencer en octobre. Début septembre, cinq candidates se présentent à l’audition devant un jury présidé par le maire de Banyuls, Raymond Bataller.

Trois jeunes filles sont retenues pour tourner un bout d’essai mais deux d’entre elles se désistent quand elles comprennent que le rôle est, disons, assez dénudé.

Jean Claude Dague est déçu : où trouver une jeune débutante qui n’ait pas froid aux yeux ? Nous sommes en 1969, rappelez-vous … dans les boîtes de nuit bien sûr, histoire de joindre l’utile à l’agréable ! Et voilà le réalisateur qui passe ses nuits au Sonny’s, le night-club de Port-Vendres.

La presse, qui suit le feuilleton quasiment au jour le jour, nous apprend qu’il s’intéresse à une jeune perpignanaise de 17 ans prénommée Josette. Je vous rappelle qu’à l’époque la majorité est à 21 ans …

Il faut donc l’autorisation des parents. Sont-ils d’accord ?

Ce n’est pas simple. Au cas où, Jean-Claude Dague cherche tous azimuts. Il prévoit de tourner quelques scènes dans l’ermitage de Saint Antoine de Galamus, au-dessus de Saint Paul de Fenouillet. Il y va pour rencontrer le maire, Roland Gandou, et annonce qu’il choisira la plus jolie fille de Saint Paul. C’est que l’horloge tourne et le temps presse, le tournage doit même être reporté de quelques semaines.

Toujours rien ?

Non. En désespoir de cause, le réalisateur organise un casting monstre à la Loggia du Café de France à Perpignan le 5 octobre. Dans la presse, il explique que la beauté ne suffit pas et qu’il ne cherche pas la réplique de telle ou telle vedette en vogue. Il veut une vraie personnalité ! Las, il ne trouve pas et doit se contenter de sélectionner cinq « minettes pour des seconds rôles », c’est le terme qu’emploie l’Indépendant. On retrouve Josette mais aussi Rose-Marie, Jacqueline, Brigitte et Christine qui se reconnaîtront !

Désirella ne sera donc pas Catalane. Ce n’est pas faute d’avoir essayé ! Le rôle-titre de ce film « à la limite de l’érotisme » selon son réalisateur échoit finalement à la sculpturale Sabine Sun qui a déjà tourné avec Lelouch et De Broca.

Quant au héros masculin pour lequel on avait évoqué les noms de Robert Hossein ou Bruno Crémer, c’est un jeune premier qui l’incarnera : Jean-Claude Bouillon qui n’était pas encore le commissaire Valentin des Brigades du Tigre !