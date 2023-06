Attention, ici c’est vertigineux ! On est à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan, mais où ?

Hélène Legrais nous donne deux indices pour la localisation, c’est un site aussi vertigineux que fascinant et si vous avez un souhait, sonnez la cloche ! Alors on est où ?

Jeu de piste, j’avoue, je n’ai pas trouvé … alors où est cette cloche ? J’ai des souhaits que j’aimerais voir exaucés !

Un site unique qui inspire les cinéastes. Des falaises calcaires impressionnantes de 500m de haut qui plongent jusqu’au lit étroit et tumultueux de l’Agly, à la bascule entre l’Aude où elle est née, près du Pech de Bugarach, et les Pyrénées-Orientales d’où elle va rejoindre la Méditerranée, vous commencez à voir ?

Les gorges de Galamus, juste après St Paul de Fenouillet. Et plus particulièrement l’ermitage St Antoine, accroché à la paroi à 376m d’altitude. Imaginez ce qu’il a fallu déployer d’énergie et d’ingéniosité pour le construire à l’époque, alors-même évidemment que la Départementale 7 n’existait pas (elle n’a qu’une centaine d’années). Mais quelle époque me direz-vous ?

Mais oui, quelle époque ?

Le lieu est sans doute fréquenté depuis longtemps mais c’est apparemment vers le VIIe siècle que des ermites sont venus s’installer dans les grottes naturelles des Gorges. On pouvait difficilement faire plus isolé. Ils placent le site sous la protection de St Antoine le Grand, un anachorète égyptien qui a vécu treize ans dans le désert entre le IIIe et le IVe siècle de notre ère. Une évidence. Aux grottes vont venir s’ajouter des bâtiments au XIVe siècle. Il en est question dès 1395.

Ce sont des frères mineurs franciscains qui construisent l’ermitage et la grotte-chapelle : une nef surplombée d’un campanile qui se poursuit dans la roche, dans la grotte qui fut le premier refuge des ermites. Le curé de St Paul en fera une église en 1910. Un magnifique platane trône devant. Entouré de chênes verts et de genévriers, un petit sentier traverse des plateformes, des placettes reliées entre elles par des escaliers. En 1782, la protection de St Antoine met fin à l’épidémie de suette, une maladie foudroyante qui se traduit par une forte fièvre et une intense transpiration, qui touche les habitants de St Paul.

L’ermitage est déserté après la Révolution mais il est réhabilité en 1843 par le Père Marie, de son vrai nom Marie-Joseph Chiron, prêtre et moine franciscain. Il conserve des reliques de la Sainte-Croix et de Sainte Victoire.

Et mon vœu alors ?

Je vous explique comment faire : dans une des grottes, il y a une vasque naturelle remplie d’eau de ruissellement. Il faut y jeter quelques pièces en faisant votre vœu. Vœu qui sera exaucé par la cloche de l’ermitage, particulièrement efficace quand il s’agit d’un mariage …