C'est quoi ces coronells quartier Saint Jean à Perpignan ? Histoire

Hélène, vous nous emmenez dans les petites rues du vieux Perpignan. Où allons-nous cette fois ?

Vous me suivez ? Face à la cathédrale, on prend à droite vers le Campo Santo. Pas par le passage créé après la destruction du presbytère mais par la petit rue courbe qui fait le tour. C’est la rue de l’Horloge, tout simplement, à cause du clocher qui la surplombe. Depuis le Moyen Age, elle s’est appelée successivement : carrer de les hores, puis carrer del relotge et enfin en français grâce au fameux conseil municipal de 1830 qui pour une fois n’a pas eu de mal à traduire : rue de l’Horloge donc.

Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce n’est pas la rue elle-même mais une impasse qui donne sur cette rue : l’impasse du mas St Jean dans laquelle on pénètre par un porche bas. En fait ce mas, dénommé Sant Joan à cause de la proximité de l’église devenue ensuite cathédrale, est ce qui reste d’un des coronells qui subdivisaient la ville au Moyen Age.

Renada Laura-Portet a étudié leur origine et leur évolution. Ces coronells semble-t-il sont apparus dès la naissance de la vie citadine à Perpignan, sachant que la paroisse St Jean, la toute première, a été créée en 1025 donc au début du XIe siècle. C’est un agencement qui ne se trouve qu’en Catalogne Nord et surtout à Perpignan.

Le terme de coronell désigne une rue au cœur d’un groupe de bâtiments. En fait, il se limite à la double rangée de maisons qui se dressent de part et d’autre de la rue. Et cette rue appartient en indivision aux propriétaires des maisons en question.

Elle est donc privée et la nuit, elle est fermée par une grille, une porte ou au moins une chaîne qui en barre l’entrée. Souvent d’ailleurs c’est carrément un porche qui en marque les extrémités. C’est le cas donc de l’impasse du mas St Jean qui s’appelait au Moyen Age le coronell del spital puisque le premier hôpital de la ville jouxtait la cathédrale. C’est aussi le cas de l’impasse de la Division, ancien coronell du Temple dont un des porches est toujours visible rue de la Barre.

Et la fenêtre dont vous nous avez parlé, où est-elle ?

Là je vais vous demander un peu d’imagination. D’abord il ne s’agit pas de n’importe quelle fenêtre mais d’une fenêtre à meneau qu’on appelle en catalan (roulement de tambour) una coronella. Celle-ci est partagée en deux par une fine colonne centrale. Vous visualisez ? Cette colonne, c’est la rue, les deux moitiés, les deux rangées de maisons, de part et d’autre.

Pour les recensements ou les impôts, on établissait une liste par coronell en partant d’une entrée, en remontant jusqu’à l’autre pour revenir de l’autre côté de la rue, en sens inverse. Comme un encadrement de fenêtre donc. Il ne vous reste plus qu’à aller vérifier, rue de l’Horloge … de jour bien sûr, car la nuit la grille risque d’être fermée !