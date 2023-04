C’est quoi cette histoire de main de fer dans une rue de Perpignan ?

Hélène Legrais nous emmène au cœur de Perpignan avec une petite rue dont le nom a un rapport direct avec un célèbre métal. Le fer. Et il est question d’une main, mais pourquoi ?

Hélène Legrais, vous nous emmenez entre la place Rigaud et la rue de la Révolution Française …

Dans une rue qui a une particularité : elle a toujours porté un nom se référant à sa maison la plus remarquable et à son propriétaire.

Au début du XVIe siècle, c’est ainsi le carrer d’en Xanxo. Bernat Xanxo est un riche marchand de la ville. Armateur, il affrète des bateaux qui emportent dans leurs cales le drap perpignanais jusque dans les Echelles du Levant, les ports du Liban et de la Syrie actuels. Il est issu d’une opulente famille de tisserands mais il n’est pas noble. Ce qui ne l’empêche pas de faire construire en 1508 une somptueuse demeure digne d’un prince.

Admirons la façade si vous le voulez bien : c’est du gothique flamboyant mais qui annonce déjà la Renaissance. Ne ratez surtout pas la frise sculptée qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, juste sous les fenêtres. Si, si, je vous assure, prenez le temps de la détailler. On distingue des motifs humoristiques et même licencieux vu la position de certains personnages.

Et à l’intérieur, il y a d’autres curiosités ?

Et comment ! Je vous invite à entrer pour aller saluer le maître des lieux. Dans le passage qui mène à la cour intérieure fleurie de glycine, à main gauche, tout de suite, là, une porte à l’encadrement sculpté et de part et d’autre du battant, soutenant l’arc de pierre, à gauche le visage barbu aux longs cheveux coiffés d’un turban de Bernat Xanxo lui-même.

Et lui faisant pendant, à droite celui, souriant, de son épouse Elisabeth. Cette maison, une des plus belles, si ce n'est la plus belle de Perpignan a longtemps reçu les hôtes de marque de la ville. Charles Quint par exemple lors de sa visite en 1538. Après cela, la rue prend un temps le nom de carrer del imperador. Quand, après le Traité des Pyrénées, Louis XIV fait son entrée solennelle à Perpignan, au printemps 1660, c’est sa mère, Anne d’Autriche, qui loge à la Casa Xanxo. Comme il n’y a pas de théâtre dans la ville à l’époque, on offre aux visiteurs royaux un spectacle qui les laisse sans voix : le combat d’un ours contre des chiens dans la cour intérieure. Allez vous étonner après cela que Melle de Montpensier, cousine du Roi Soleil, traite les Catalans de « sauvages ».

A partir du XVIIIe siècle, la rue oublie un peu Bernat Xanxo pour ne retenir qu’un élément de la maison : le heurtoir ou marteau en fer qui permettait de frapper à la porte et qu’on appelle en catalan : la mà, la main. C’est donc le carrer de la mà de ferro, que les conseillers municipaux de 1830 ont traduit littéralement : rue de la Main de fer.