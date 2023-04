C’est un miaulement qui a donné son surnom au Boulou !

Encore des surnoms ! Certains sont curieux voir inquiétants. D’autres mignons ! On passe en revue ceux de Saint-André, Palau del Vidre, Laroque des Albères et du Boulou, avec Hélène Legrais.

Hélène, vous nous emmenez dans les Albères. Vous nous aviez déjà raconté Sureda la saca , et les villages alentours ?

On commence par Saint-André : Sant Andreu la corda. Qu’on peut rapprocher du sac des voisins sorédiens, on emportait toujours une corde, un bout de ficelle, pour lier et emporter leurs « trouvailles » en bordure des chemins, des champs et des vergers.

Si on en croit Marie Sanchez qui connaît son territoire sur le bout des doigts, ce serait aussi une référence, plus lugubre, à une série de suicide par pendaison. Plus léger, Palau del Vidre, le Palais du verre, à cause d’une verrerie implantée là par les Templiers au XIIIe siècle.

Les Palauencs sont associés à la fava, la fève, sans doute parce qu’ils en cultivaient dans leurs beaux jardins, réputés dans le secteur, mais pas seulement … il faut se souvenir que la fava comme el nap, le navet, est aussi le surnom qu’on donnait au sexe masculin. De là à penser que les hommes de Palau était bien pourvus … à vous de vous faire une opinion !

Et à Laroque des Albères, c’est aussi coquin ?

Ce qui se passe dans le lit des Rocatins, c’est leur nom, leur appartient. Ce qui se passe à Laroque reste à Laroque ! En revanche tous les Catalans connaissent l’adage : a la Roca, el sol hi toca, à la Roque, le soleil y touche. Il n’y fait pas plus beau que dans les villages voisins mais c’est évidemment pour la rime ! Pas de surnom particulier pour les habitants de Montesquieu des Albères et de Villelongue dels Monts, en revanche une drôle d’histoire colle au Boulou …

Tiens donc ! Croustillante là aussi ?

Pas vraiment. Puisqu’elle se moque du caractère prêté aux Boulounencqs, supposés être orgueilleux, fiers jusqu’à en perdre tout bon sens. Un jour ils ont entendu miauler au fond d’un puits. En se penchant sur le bord de la margelle, ils ont perçu de la fourrure.

Au lieu de penser, logiquement, qu’il s’agissait d’un chat tombé dedans et pris au piège, ils ont imaginé qu’il s’agissait peut être du bonnet ou du manteau d’un noble, un comte pourquoi pas ? Ils ont mis les grands moyens pour aller le chercher … et le chat a retrouvé sa liberté ! D’où le surnom ironique donné par les villages voisins aux habitants d’El Voló : els miaus. Surnom assumé par les intéressés puisque dans les années 20, le maillot de l’équipe de rugby du Boulou, bleu, arborait un magnifique chat !