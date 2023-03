Ça s’est passé sur la Côte Vermeille, le tournage d’un film plutôt osé

Banyuls sur Mer, ses plages, sa montagne, son panorama qui fait rêver. Et c’est ici sur la Côte Catalane qu’un tournage très particulier s’est déroulé à la toute fin des années 60. On remonte le temps avec Hélène Legrais.

Nous étions en 1969, pour le tournage d’un film plus ou moins érotique … mais au fait quel est le scénario ?

Alors, « Desirella » raconte l’amitié « particulière », c’est le terme qu’on utilise à l’époque, qui lie deux femmes, un mannequin et une décoratrice. Survient alors un beau jeune homme qui, bien entendu, va tout bouleverser. Le reste, vous l’imaginez … Faute de catalane, Desirella c’est donc la blonde Sabine Sun et le jeune homme, Patrick, c’est Jean Claude Bouillon, le futur commissaire Valentin des Brigades du Tigre … qu’on ne s’attendrait pas à trouver là. Il est alors un jeune premier si peu connu que l’Indépendant le prénomme Jean-Pierre ! Après plusieurs semaines de retard, le tournage débute finalement le 10 novembre 1969. L’équipe du film, une trentaine de personnes, a installé son quartier général à Banyuls, à l’hôtel-restaurant « Le Catalan » de Jean Rède …

Le maire de la ville ?

Il ne le sera que presque 15 ans plus tard ! Mais c’est bien lui … un habitué de la jet set qu’il côtoyait depuis la création de son célèbre établissement « L’Edelweiss » à Megève avant de venir s’installer sur la Côte Vermeille. C’est un amateur d’art et de cinéma et le réalisateur, Jean Claude Dague, va lui offrir un petit rôle dans le film : affublé d’une barbe, il joue les mauvais garçons. Plusieurs scènes sont tournées au Sonny’s, un night-club à la mode de Port-Vendres dont la mezzanine permet de tourner des séquences à deux plans superposés.

Jean Claude Dague a recruté les figurants sur place : « jeune playboys perpignanais et minettes en minijupes » se contorsionnent sur la piste sous les yeux de papa et maman venus les chaperonner. C’est l’orchestre local de Claude Man qui a interprété la chanson du film. La caméra tourne autour de Sabine Sun qui danse dans les bras de Jean-Pierre … oh pardon, Jean-Claude Bouillon. On tourne aussi en soirée quelques scène de bagarre à grand renfort de coups de karaté. Les cascadeurs sautent, les chaises, truquées, s’écroulent.

Et la voiture dans la baie ?

C’est le clou du tournage : le plongeon d’une Ford offerte gracieusement par un garagiste du coin dans la baie de Banyuls. Difficulté supplémentaire : avant de toucher l’eau, la voiture doit percuter une barque et ce, bien sûr, en une seule prise, on ne peut pas recommencer ! Pas simple. Il faut donc un professionnel : c’est Jacques Bézard, acteur et cascadeur, qui s’y colle. Vêtu d’une combinaison de plongée et coiffé d’une perruque blonde pour faire croire qu’il s’agit de Sabine Sun. La Ford s’élance du tremplin, s’envole et s’abîme en mer non sans avoir fait voler en éclat au passage le mât d’un voilier et propulsé dans les airs des nasses et des fûts. C’est dans la boîte ! Mais les spectateurs, impressionnés, attendent de voir ressortir Jacques Bézard de l’eau pour éclater en applaudissements.