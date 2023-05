Canons et reconstruction, l’incroyable histoire de l’église Saint Matthieu à Perpignan

Inimaginable ! Une église de Perpignan officiellement démolie à coups de canon ! Ensuite place à la reconstruction. Mais pourquoi ? La réponse avec Hélène Legrais.

St Matthieu est la quatrième paroisse de Perpignan , après St Jean, St Jacques et la Réal. Bâtie au Moyen Age dans le nouveau quartier édifié par les Templiers, son église s’élevait initialement dans le prolongement de la rue des Commères, tout près des glacis de la citadelle.

Trop près pour le gouverneur militaire catalano-aragonais qui se prépare à recevoir le choc de l’armée française. Nous sommes le 14 juin 1639. Don Juan Menecès est inquiet : les soldats de Louis XIII approchent. S’ils entrent dans Perpignan, ils pourront s’installer dans l’église St Matthieu et, du haut de son clocher, tirer sur les défenseurs de la citadelle. Que faire ? Don Juan ne s’embarrasse pas de vains scrupules : il ordonne la démolition immédiate de l’édifice religieux. Jacinto Trillas, le curé de la paroisse, ne l’entend pas de cette oreille : si on lui démolit son église, il faudra la reconstruire.

Il exige aussitôt une expertise pour évaluer la valeur du bâtiment destiné à disparaître. Don Juan désigne pour ce faire un maçon et un menuisier à qui il donne une heure, pas une minute de plus. Les deux hommes estiment vite fait l’église et son clocher à 30 000 ducats. Le lendemain, nous sommes le 16 juin, Don Juan ordonne de décrocher les cloches et d’enlever le mobilier et les autels pour les mettre à l’abri. Les reliques sont transférées au couvent des Grands Augustins. Et la démolition commence …

Mais comment fait-on à l’époque pour démolir rapidement un tel édifice ?

Ah c’est sûr, ils n’ont pas nos bulldozers, et à la pelle et à la pioche ça va prendre une éternité … mais pas pour les militaires ! Eux, ils ont les canons. Pablo Seste, l’ingénieur en chef, dirige les bombardements.

Frayeur des matouets : les tirs, approximatifs, menacent une cinquantaine de maisons autour de l’église. L’ingénieur fait la sourde oreille. Le 6 juillet, il fait placer la batterie d’artillerie près de la porte principale du couvent de la Mercé de façon à démolir ces maisons encombrantes sans combler le fossé ni endommager les remparts de la citadelle. L’église n’est plus qu’un tas de ruines. La paroisse St Matthieu n’a plus de lieu de culte.

Ça va durer longtemps ?

32 ans ! Le temps de bâtir la nouvelle église à l’endroit où nous la connaissons actuellement. Pendant ce temps, les matouets entendent la messe en l’église St Antoine de Vienne, en face de la caserne St Martin, puis au couvent des Minimes. Enfin, le 8 mars 1671 ( entre temps le Roussillon est devenu Français ), le nouveau St Matthieu est consacré par l’évêque, Don Vicens de Margarit i de Viure.

On rapporte en procession solennelle le tabernacle des Sainte Epines, le bras de St Mathieu, les reliques de St Estève et de St Brancat sans oublier celles de Ste Barbe … patronne des artilleurs, ça ne s’invente pas ! Ah, au fait : les 30 000 ducats n’ont jamais été payés.