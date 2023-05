Ce jour-là l’USAP a perdu ses crampons à Grenoble ! Mais pourquoi ?

Il se passe parfois des choses vraiment étonnantes dans un stade. Là il est question de chaussures et d’une mésaventure assez incroyable pour l’USAP en 1950. Souvenirs avec Hélène Legrais.

Et en 1950 l’USAP affronte le Racing Club de France en quarts de finale du championnat de France à Grenoble. Un journaliste du journal local, le Dauphiné Libéré, natif du Soler (il y a des Catalans partout) prévient le staff perpignanais : attention aux chaussures ! La pelouse du stade Lesdiguières repose sur une mince couche de terre et dessous, c’est du rocher.

Quand il a plu, les crampons s’enfoncent dans la boue jusqu’à la pierre, il faut qu’ils soient solides. Or justement, la pluie tombe la nuit précédant le match. Message reçu : il faut utiliser les crampons longs. Problème, on les a oublié en Roussillon. Qu’à cela ne tienne : Josep Mouna, le responsable du matériel, file dans les rues de Grenoble et déniche un savetier à qui il demande de fixer les fameux crampons longs aux chaussures des usapistes. L’homme remplit son office et, avant le match, Mouna peut distribuer aux joueurs chacun sa paire. La partie commence à 15h et très vite elle tourne au cauchemar pour les Catalans : le paquet d’avants recule à chaque mêlée, les arrières glissent et tombent, le 2e ligne Montor enlève ses chaussures et, fou de rage, les balancent hors du terrain. Plusieurs Perpignanais finissent ainsi le match en chaussettes, match évidemment gagné par le Racing.

Mais que s’est-il passé sur cette fameuse pelouse ?

Il faut savoir que dans les années 50, les crampons ne sont pas vissés à la semelle comme aujourd’hui mais cloués dessus. Chaque crampon n’est pas un bloc mais une série de rondelles de cuir empilées qui tiennent ensemble par des petits clous. Un clou long traverse ensuite le tout pour fixer le crampon à la semelle, de cuir également, qu’il traverse et qu’on recourbe d’un coup de marteau à l’intérieur pour ne pas blesser le pied mais surtout pour que ça tienne ! Or, le savetier isérois, qui n’était sans doute pas amateur de rugby, l’ignorait et il avait oublié ce grand clou indispensable pour rendre le crampon solidaire de la chaussure. Les joueurs, confiants, n’ont pas vérifié leur matériel et pendant le match, au moindre choc sur le rocher, les crampons s’arrachaient !

On en a retrouvé partout, « escampillés » comme on dit sur la pelouse, mais plus beaucoup sur les semelles des Usapistes déconfits. Et voilà comment, pour une bête histoire de matériel, l’USAP de 1950 fut stoppée au stade des quarts de finale tandis que les Racingmen, ses adversaires chanceux du jour, continuaient pour leur part jusqu’en finale face à Castres.