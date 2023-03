Cette place de Perpignan était redoutée au Moyen-Âge !

Au Moyen-Âge, cette place de Perpignan était le terrain d’action du redoutable bourreau, personnage inquiétant que tout le monde fuyait. Hélène Legrais nous emmène place des Orfèvres.

Qu’avons-nous au programme aujourd’hui ? La place des orfèvres, voilà qui est … étincelant !

Quand on évoque cette place qui donne sur la rue de l’Argenterie, on pense effectivement joyaux et bijoux. Mais s’il s’agit bien de chaînes, elles ne sont pas en or mais en fer puisque c’est là que se dressait la prison royale.

La place était alors celle des Corts, les « orfèvres » n’ont été adoptés qu’en 1941, sans doute pour effacer du centre-ville un souvenir par trop sinistre. Au Moyen Age, on ne parle pas de prison mais d’escarcelleria en catalan et de conciergerie en français.

On y détient les prisonniers, on y garde les instruments de torture et le geôlier est aussi le bourreau. Le bâtiment n’a rien de particulier et ne se distingue en rien des propriétés privées qui l’entourent. Pas de solides murs d’enceinte en pierre et encore moins de miradors. Pire même, une simple cloison en pisé, c’est-à-dire en terre, sépare les cellules de la maison voisine. Inutile de vous faire un dessin : nombreux sont ceux qui s’évadent grâce à un trou percé par des complices.

Les autorités se contentent ensuite de faire reboucher ledit trou … jusqu’à la prochaine tentative d’évasion. L’escarceller, le geôlier, administre la prison et perçoit un droit de « geôlage » équivalent aux frais journaliers occasionnés par les détenus. C’est à lui qu’incombe aussi de supplicier les condamnés, assistés de quelques valets. Le premier escarceller connu est un certain Dalmau de Banyuls en 1294.

Mais en 1659, le Roussillon devient français. Ça a dû changer des choses ?!

Oui, changement d’organisation : le geôlier et le bourreau sont désormais deux personnes distinctes. L’exécuteur des hautes œuvres dépend directement du procureur du roi au Conseil souverain du Roussillon. Pour ses différents services, il est prévu qu’il touche (âmes sensibles s’abstenir) : 30 livres pour rompre vif, 30 livres également pour brûler vif et disperser les cendres au vent, 15 livres seulement pour pendre et étrangler, 7 livres dix sols pour mutiler ou donner le fouet … et ce n’est qu’un petit aperçu !

Le bourreau est logé dans une petite maison construite au bout de l’Esplanade, entre le rempart et le couvent des Carmes, sur « un terrain isolé, est-il précisé, comme il convient à un homme de cette espèce ». C’est que le bourreau est méprisé, détesté.

Il doit même porter un signe distinctif pour que chacun le reconnaisse et l’évite : une pièce de tissu rouge découpée en forme d’échelle, cousue sur sa manche. Disons-le sans détour : les candidats ne se bousculent pas et Perpignan a du mal à garder son bourreau. Du coup, on est obligé de faire venir celui de Toulouse ou de Montpellier, ce qui coûte cher et retarde supplices et exécutions. Les condamnés ne s’en plaignent pas !