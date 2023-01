Cinéma, quand le fort de Bellegarde est devenu une prison Mexicaine

Un film qui utilise le Fort de Bellegarde comme décor, on veut en savoir davantage !

En version originale, ce film s’appelle Breakout, « L’évadé » en Français. Il s’inspire d’une histoire vraie : en 1971, Joel Kaplan, un jeune milliardaire américain qui a fait fortune grâce à des plantations de cannes à sucre à Cuba est arrêté au Mexique. Accusé de meurtre, il est condamné à la prison à vie bien qu’il clame son innocence. Les services secrets américains laissent faire : Kaplan est un ami de Fidel Castro, ça débarrasse.

On se demande même s’il ne serait pas à l’origine de ce coup monté, ce buzz dirait-on aujourd’hui. Seule la femme du jeune milliardaire se bat, graisse la patte aux gardiens, achète des complicités, en vain. C’est alors qu’elle engage un pilote texan, un aventurier trafiquant d’alcool, qui met sur pied un plan audacieux. Grâce à un avion et un hélicoptère, il réussit à faire évader Kaplan de sa prison le 18 août 1971. Le film que Tom Gries s’apprête à tourner arrive donc trois ans seulement après, Hollywood a fait vite !

Est qui est au casting de « L’évadé » ?

Robert Duvall joue le milliardaire qui s’appelle Jay Wagner dans le film, Jill Ireland, Ann son épouse, et Charles Bronson, mari de Jill Ireland à la ville, Nick le pilote casse-cou.

Le vrai pilote, celui qui a vraiment fait évader Kaplan, est présent comme conseiller technique sur le tournage. Quant au décor, partie intégrante du casting, c’est le fort de Bellegarde, au-dessus du Perthus, qui a été choisi par la production de la Columbia pour figurer le pénitencier où a eu lieu la rocambolesque évasion. C’est Robert Saucier, le régisseur général du film pour la France, qui a indiqué l’endroit. Il le connaît bien, il a une résidence secondaire à Millas. Voilà donc pourquoi en cette fin d’été 1974, Hollywood et ses énormes moyens débarquent en terre catalane.

Enormes à quel point ?

Vous voulez des chiffres ? 200 000 dollars soit à l’époque un million de francs sont investis pour transformer Bellegarde en prison mexicaine. 60 spécialistes et ouvriers ont travaillé d’arrache-pied pendant 40 jours pour construire de faux murs afin d’aménager des cellules, poser des grilles en fer et inscrire sur le fronton « Penintenciario fédéral de Mejico – Santo Tomas ».

Les lettres sont passées à la javel pour que la rouille coule sur les murs et que l’effet soit plus naturel. La caméra panavision qui va servir au tournage vaut à elle seule un million de francs et deux autres caméras tournent en même temps chaque scène sous des angles différents. Pour l’évasion, on a prévu une « alouette » peinte en bleu, la couleur des hélicoptères de la police mexicaine. Si vous ajoutez ça, que Charles Bronson est alors l’acteur le mieux payé au monde, trois fois plus que Marlon Brando, vous imaginez le budget astronomique !