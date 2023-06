Cinéma, quelle galère ce tournage en Cerdagne, mais pourquoi ?

Quand on pense tournage cinéma en Pays Catalan, il est souvent question de la Côte Vermeille avec sa lumière exceptionnelle ou alors de Perpignan avec son patrimoine. Mais là, on est en montagne et on voyage dans le passé avec Hélène Legrais.

Illustration : Cerdagne © Radio France - Sébastien Giraud

Ce film, Tornavara, est tourné par Jean Dreville du 18 avril au 20 juillet 1943, donc en pleine Occupation. Tornavara, c’est le nom d’un village (fictif) maudit du Grand Nord où un père, riche propriétaire de mines d’or, et son fils s’affrontent pour l’amour de la même femme sur fond de grève, violente des mineurs. Impossible, et pour cause, d’aller tourner sur place, c’est-à-dire en Laponie. A l’instigation d’André Legrand, l’auteur du scénario qui a vécu en Laponie, Jean Dreville choisit alors les paysages de Cerdagne, autour de Font-Romeu, Mont-Louis et les Bouillouses, comme décor de substitution. Une bonne idée à priori mais le tournage va être compliqué, avec des épisodes assez rocambolesques … Qu’est-ce qui a posé problème ? L’époque et le manque de moyens bien sûr mais aussi la météo … cette année-là l’hiver s’attarde, il fait encore froid même si on est à la fin du printemps et au début de l’été donc les conditions sont difficiles et la lumière extérieure mauvaise. Mais quand le soleil sort et que le réalisateur veut en profiter pour tourner, la neige fond à toute vitesse. C’est une vraie partie de cache-cache : Pierre Renoir qui joue Sigurd, le père, doit attendre le soleil pendant cinq jours pour tourner une scène. De guerre lasse, les techniciens remplacent la lumière solaire par celle des projecteurs … qui font eux aussi fondre la neige ! Il n’y a pas de bonne solution. Les raccords entre les prises de vues sont impossibles, les techniciens en sont réduits à peindre des rochers en blanc. Parfois la tempête souffle toute la nuit et emporte le décor construit la veille. Les incidents se multiplient : Mila Parely, la vedette féminine du film, qui incarne Florence, la femme de Sigurd dont Anders, le fils est tombé amoureux, se foule la cheville. Jean Servais, Anders, manque de peu tomber de cheval, Jean Chevrier qui campe Gérard, son ami, celui qui rachète la mine, a une extinction de voix après un tournage de nuit dans le froid et une caméra, sanglée sur un mulet, tombe dans le lac des Bouillouses. Est-ce que des Cerdans apparaissent dans le film ? Comme pour tous les films, les figurants ont été recrutés sur place. Il fallait notamment beaucoup d’hommes pour faire les mineurs mais en 1943 beaucoup sont encore prisonniers et il n’y en avait pas assez. Les comédiens ne jouant pas dans la scène, y compris les principaux, vont donc s’y coller, mais aussi les électriciens, le contrôleur financier du film … Quant aux rennes qu’on voit passer en fond d’image, ce sont des machinistes déguisés avec des bois sur le dos !