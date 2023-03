Collioure, tournage annulé à cause des nuages en 1981

Et oui il pleut parfois dans les Pyrénées-Orientales. Pas assez actuellement. Mais quand un réalisateur de cinéma veut tourner sous le ciel bleu de Collioure et qu’il fait gris, c’est compliqué. Retour au début des années 80 avec Hélène Legrais.

C’est original : Hélène vous nous parlez d’un film qui n’a pas été tourné dans le département. Voilà qui nécessite quelques explications …

Tout ça c’est la faute à la météo ! En général quand les réalisateurs choisissent nos paysages, c’est pour la lumière, le soleil, le ciel bleu, les couleurs qui claquent … et l’assurance de pouvoir tourner tous les jours, parce que dans le cinéma le temps c’est vraiment de l’argent.

Voilà donc pourquoi en décembre 1981, Daniel Ceccaldi débarque en Roussillon. Le sympathique comédien qui a une cinquantaine de films à son actif s’essaie à la réalisation. Il a déjà tourné deux films pour la TV, « Messieurs les ronds de cuir » et « Le vol d’Icare », et maintenant il passe sur grand écran avec une comédie « Jamais avant le mariage » pour laquelle il a embrigadé ses copains : Mireille Darc, Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Darras, Marco Perrin.

Une distribution qui n’engendre pas la mélancolie … contrairement au temps, épouvantable dans toute la France. Daniel Ceccaldi a choisi de tourner à Lannion dans les Côtes d’Armor, au nord de la Bretagne : sept semaines de pluie et même de la grêle.

Ouille ! Que faire ?

En désespoir de cause, Daniel Ceccaldi se rapatrie avec armes et bagages sur le Pays Catalan ! Problème : là aussi, il pleut. « Vous me direz, il pleut partout mais quand même, s’exclame le réalisateur en s’efforçant de garder le sourire. Le ciel de Collioure, le plus beau de France, est gris-noir. Allez raconter ça au producteur ! » Le producteur, c’est Marcel Dassault. Et l’homme d’affaire n’est pas un sentimental.

Si Daniel Ceccaldi s’est rabattu sur Collioure, c’est non seulement pour le beau temps qu’il espérait y trouver, mais aussi pour le fort et le Centre National d’Entrainement Commando, car le film se passe dans les milieux militaires.

En attendant que le ciel se dégage, il envoie ses figurants qui doivent jouer les bidasses au salon de Monsieur Pi, le coiffeur de Collioure, pour une coupe réglementaire. « Mais que suis-je allé faire dans cette galère de metteur en scène, soupire Ceccaldi. Acteur, on tourne, pas de souci. Réalisateur, c’est un déluge d’embêtements ».

Et il ne croit pas si bien dire … même si, plutôt qu’un déluge, c’est une tempête de vent qui s’abat le lendemain sur le département. Et la neige, 30 cm sur la Cerdagne et le Capcir, et même quelques flocons sur Perpignan. Là, c’est trop ! Daniel Ceccaldi remballe. Il finira le tournage dans le Val d’Oise.