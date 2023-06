Depuis Perpignan, les surnoms, après Villefranche de Conflent

Serdinya, Olette, Fontpédrouse, Oreilla, Souanyas, cap sur le Haut-Conflent. Anecdotes et surnoms, suivons Hélène Legrais pour cette petite balade à travers le temps.

On remonte la 116, on dépasse Prades, Villefranche, et on arrive à …

A Serdinya puis à Olette, dont les surnoms sont liés : si les Olettois sont les menja cebes, les mangeurs d’oignons, les Serdinyanais sont les caga cebes, les "chieurs d’oignons" (il faut bien traduire pour ceux qui ne parlent pas catalan). Quoiqu’il en soit, en Haut Conflent, le régime n’était pas très varié ! Quoi que …

Si on continue la route, qu’on passe sous le pont Séjourné en faisant un coucou au petit Train Jaune, on arrive à Fontpédrouse. Et les Fontpédrousats sont réputés être des menja arros, des mangeurs de riz. Ça peut surprendre, on ne cultive pas le riz dans cette région-là, et c’est bien pour ça que c’est resté dans les mémoires. En tout cas dans celle de Claude Fabre qui m’avait raconté cette histoire : selon la légende, les gens du village qui faisait sans doute face à une période de disette, auraient échangé la statue d’un saint de leur église contre des sacs de riz. C’était une denrée rare et certainement très recherchée. Le riz, et les lentilles aussi, étaient des mets de choix.

Ça a bien changé ! D’autres surnoms savoureux dans le secteur ?

Les habitants d’Oreilla, juste au-dessus d’Olette, sont appelés les orelluts, un surnom qu’ils partagent avec Banyuls sur Mer. Pour les Banyulencs, il s’agit d’une allusion aux larges bêches utilisées pour cultiver les feixes qu’ils portaient sur l’épaule et qui leur faisaient une deuxième paire d’oreilles. Pour les Oreillanais c’est juste une question de rime : Oreilla, orelluts ! A Escaro aussi, le surnom est directement dérivé du nom de ce village de mineurs : els escaronats.

En revanche, juste à la sortie d’Olette, sur la rive droite de la Têt, à cet endroit très encaissé, un village et son hameau ont des réputations liées : Souanyas et Marians. En catalan, on dit : a Soanyes porten banyes i a Marians porten penjans, à Souanyas ils portent des cornes et à Marians des pendants d’oreilles.

Cette assertion ne met pas en cause la vertu des Souanyasaises, ce n’est pas facile à dire, je vous rassure. Elle fait référence en fait à la profession de leurs maris : des éleveurs de bovins, en particulier la Rosée des Pyrénées . A Marians en revanche, ils faisaient plutôt du jardinage, une activité moins rude et qui rapporte davantage ce qui permettait aux habitants du hameau d’offrir à leurs épouses des bijoux et des boucles d’oreilles !