Elne, Bages, Latour Bas Elne, les surnoms des habitants

Rendez-vous culte de l’histoire des Pyrénées-Orientales celui avec les surnoms des habitants du Pays Catalan. On est en Plaine du Roussillon pour cette étape avec vous Hélène Legrais. Et on va de surprises en surprises !

Aujourd’hui, Hélène, vous nous emmenez, toujours à la découverte des surnoms, au cœur de la plaine du Roussillon …

A l’ombre d’une cathédrale puisque Elne a été du VIe au début du XVIIe siècle le siège unique de l’évêché (avant de devoir « partager » avec Perpignan) … Mais le surnom que l’on donnait aux Illibériens n’a rien à voir avec cet édifice roman du XII/XIIIe siècle consacré aux saintes Eulalie et Julie et flanqué d’un cloître absolument remarquable que j’espère vous avez visité Sébastien …

Non, rien à voir ! Les habitants d’Elne sont en effet els caga verts, y a-t-il besoin de traduire ? Allez, je le fais quand même pour les nouveaux arrivants en Pays catalan : on affirmait que leurs excréments étaient verts. Un surnom pittoresque qui fait référence à la vocation maraîchère de la ville alors centre d’une véritable mosaïque de jardins … qui s’est bien réduite aujourd’hui. Avec ses fruits et ses légumes, Elne était plus prospère que les communes avoisinantes dont le territoire est essentiellement couvert de vignes … ça attisait sans doute un peu de jalousie ! Dans le même ordre d’idée, on appelait aussi les Illibériens els peus molls, les pieds mouillés … il faut beaucoup d’eau pour arroser les maraîchages !

Et non loin d’Elne, Bages !

Le village du regretté Joan Pau Giné qui a essayé de défendre ses concitoyens en chanson car tous les Catalans vous le diront : a Bages, no hi vagis, à Bages, il ne faut pas y aller … que l’on complète par : si parents o amics no hi tinguis, al carrer dormiràs, si tu n’y as pas de parents ou d’amis, tu dormiras dans la rue ! Visiblement, les Bagéens n’étaient pas très accueillants, même lors de la festa major, où il était pourtant de tradition de loger les gens des villages voisins venus se mêler aux festivités. Mieux valait dans ce cas-là préférer la Tour Bas Elne, la Torre del Bisbe, la Tour de l’évêque en catalan.

Le dicton qui s’attache aux Latourais est plus engageant ?

Tout dépend comment on l’interprète : a la Torre, tothom s’y morra, à la Tour, tout le monde y meurt … ce qu’on pourrait trouver funeste de prime abord. Mais dans le village on vous explique que bien au contraire, ce dicton assure que lorsqu’on vient à la Tour, la vie y est tellement agréable qu’on n’en repart plus, on y reste jusqu’à sa mort ! Faites votre choix.