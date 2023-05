En Capcir, à la montagne, il y a un endroit à ne pas fréquenter la nuit ! Superstition ?

Rumeur, superstition, crainte infondée ? Toujours est-il qu’un "rocher de la peur" a alimenté les conversations du Capcir. L’endroit reste très mystérieux, surtout la nuit, entre Formiguères et les Angles. Hélène Legrais nous en dit d’avantage !

A la base, Espousouille est seulement un hameau dépendant du village de Fontrabiouse. Aujourd’hui ils sont à égalité, c’est une double commune, mais ce rapport de dépendance initial, évidemment mal vécu par les esposolats, a suscité une rivalité et une rancœur qui perdurent encore. Naguère, ça allait très loin : les habitants d’Espousouille, surnommés « les Braves », refusaient d’assister à la messe dans l’église de Fontrabiouse, ils préféraient faire les 7 kilomètres les séparant de « la capitale », Formiguères, notamment pour la célébration des baptêmes, des communions, des mariages et aussi des obsèques. Car, vous l’aurez compris, pas question pour eux de se faire inhumer dans le cimetière de Fontrabiouse !

Donc jusqu’à la moitié du XIXe siècle, ils emportaient leurs morts jusqu’à Formiguères par un chemin qui passait à travers la forêt, montait un petit col avant de redescendre en piqué vers « la capitale » : la tira dels morts. Ce sentier était à peu près carrossable, on pouvait l’emprunter avec un mulet ou une petite charrette mais quand il s’agissait d’un défunt, le cortège le parcourait à pied derrière quatre porteurs le cercueil à l’épaule. A mi-chemin, une dalle de pierre, assez élevée, permettait à ces porteurs de déposer leur fardeau pour se reposer un moment avant de continuer leur chemin. Depuis Espousouille a sa chapelle et son propre cimetière.

Vous nous avez parlé de la forêt de la Matte, on m’a dit qu’il y a un endroit où les Capcinois de souche ne se risquent pas la nuit tombée …

Entre Formiguères et les Angles, il y a un rocher qu’on appelle le Roc de la por, le rocher de la peur ! Jadis, on affirmait qu’à ses abords, la nuit, on entendait les gémissements et les bruits de chaînes des âmes en peine et des damnés, bref un accès direct au Purgatoire et à l’Enfer. Si les anciens n’avaient d’autre choix que de traverser la forêt après le coucher du soleil, ils faisaient un grand détour pour l’éviter. On a fait exploser le rocher quand on a construit la route goudronnée mais l’endroit alimente toujours les superstitions locales. Certains ont noté qu’il y avait pas mal d’accidents de voiture, l’arbre qui était derrière le roc de la por en témoigne : son tronc est tout balafré après de multiples chocs !