Etonnant : les habitants de Perpignan sont surnommés "les mangeurs de rats", pourquoi ?

Suite de notre série sur les surnoms des habitants des Pyrénées-Orientales, à travers le temps avec Hélène Legrais. Nous sommes dans la capitale du Roussillon, Perpignan, avec une période critique et une légende qui fait froid dans le dos.

Nous avons déjà croisés des « mangeurs de... » : les menja cebes d’Olette, les menja cardons de Claira ou encore les menja arros de Fontpédrouse .

Mais pour Perpignan pas question d’oignons, de chardons ou de riz mais bien … de rats. Les menjarates. Un surnom pas très ragoûtant au premier abord mais qui témoigne en fait de l’héroïsme de la population perpignanaise. Comme vous le savez, la frontière a changé de place, mais qu’elle soit au Nord ou au Sud, Perpignan en a toujours été le verrou, la clef d’une province très convoitée.

Il fallait prendre Perpignan pour s’en emparer, c’était le passage obligé, et pour cela en faire le siège pour tenter d’en venir à bout en l’affamant jusqu’à ce que la ville se rende. Mais la population résistait toujours farouchement, quitte à manger tout ce qui lui tombait sous la main : chiens, chats, rats donc … on alla même jusqu’à déterrer des cadavres récemment enterrés. Pour tenir encore un jour de plus. Et les sièges ont été nombreux …

Vous nous avez parlé en particulier de celui, terrible, de 1475, suite à l’invasion des Comtés de Roussillon et Cerdagne par l’armée du roi de France Louis XI.

D’autant plus terrible que les sièges précédents ont épuisé les réserves de nourriture de la ville. C’est lors de ce siège que le consul en cap de la ville, le premier consul, l’équivalent du maire actuel, Joan Blanca, refusa de donner les clefs de la ville aux Français pour que son fils unique, capturé lors d’une opération commando de ravitaillement hors les murs, ait la vie sauve. Une plaque sur le Castillet, à droite de la Porte Notre Dame côté Basse, commémore son sacrifice héroïque. Le comte-roi Jean II finit par donner à Perpignan l’autorisation de se rendre, avant de lui octroyer le titre de Fidelissima Vila (la ville très fidèle) qu’elle a toujours.

Et ce surnom de menjarates a perduré aussi ?

Oh oui ! Sur l’ancien parvis de la cathédrale qui était surélevé et bordé d’une balustrade en pierre, à l’angle était dressée une statue. Elle représentait un homme misérable et décharné avec dans les plis de son manteau, un chien, un rat, évidemment, et un morceau de nourrisson. Selon la légende en effet, durant le siège, une femme venue apporter le cadavre de son enfant mort de faim pour qu’il soit béni avant d’être enterré, n’a pu tenir et en a mangé un bout … oui, je sais, c’est gore mais l’histoire de Perpignan n’est pas un long fleuve tranquille !