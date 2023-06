Film émotion sur la Côte Vermeille, retour sur un tournage récent

Le cinéma nous fait voyager dans le passé parfois assez lointain. Mais des tournages récents, il y en a aussi en Pays Catalan. La preuve, on est en 2008 avec ce film et nous sommes à Collioure. La suite c’est Hélène Legrais qui la raconte.

Aujourd’hui, Hélène, vous nous parlez d’un tournage récent puisqu’il a eu lieu en juin 2008 à Collioure …

Et pourtant cela faisait longtemps que Claude Miller voulait tourner sur la Côte Vermeille ! De son propre aveu, il n’était qu’assistant metteur en scène et il était venu à Collioure pour un repérage. Finalement le tournage ne s’était pas fait mais il avait gardé dans un coin de la tête ce site unique, « à la fois beau et authentique » (je cite). Aussi quand il a reçu le scénario de « Je suis heureux que ma mère soit vivante », il est revenu s’assurer que ses souvenirs étaient fidèles à la réalité. Et ils l’étaient.

Pour lui qui aime les scènes de piscine, de baignades qui rappelle le liquide amiotique, la matrice maternelle, c’était parfait. C’est donc là qu’il choisit de tourner les scènes d’ouverture du film, celles qui racontent le bonheur familial, avec les enfants jouant sur la plage sous le soleil. Un bonheur qui bien sûr va voler en éclats. Le film suit l’itinéraire d’un enfant adopté, Thomas joué par Vincent Rottiers, qui entreprend de retrouver sa mère biologique, Julie jouée par Sophie Cattani, qui l’a abandonné, lui et son frère, quand il avait 4 ans. Il la retrouve ayant refait sa vie et ayant eu un autre fils d’un autre homme. Il fait sa connaissance sans lui dire qui il est et mène une double vie à l’insu de ses parents adoptifs et de son frère, partagé entre l’amour et la haine pour celle qui ne sait pas qu’elle est sa mère et qu’il finira par essayer de tuer …

Un film inspiré d’un vrai fait divers …

Qui a eu lieu en 1996 et que le romancier Emmanuel Carrère a raconté dans L’Evénement du Jeudi. Jacques Audiard en tire un scénario à la demande du producteur Jean-Louis Livi, le neveu d’Yves Montand. Nathan Miller, le fils de Claude, préparait également un film pour lui. Audiard ayant jeté l’éponge, Livi a alors l’idée de faire travailler le père et le fils ensemble. Pour un film sur les relations entre parents et enfants, ça s’imposait … de quoi régaler un psychanalyste ! Les deux hommes se sont partagé le travail : direction d’acteurs pour Claude, mise en scène et technique pour Nathan. Pas simple. C’est le premier film à quatre mains de Claude Miller déjà réalisateur, en solo, d’une quinzaine de films dont « Garde à vue » avec le face à face Ventura-Serrault ou « L’effrontée » qui a révélé Charlotte Gainsbourg. Ce long métrage ambigu et troublant a reçu un bel accueil de la critique à sa sortie en septembre 2009.

Pas de happy end pour cette histoire qui se termine mal, bien loin des images idylliques du début du film dans un Collioure écrasé de soleil … qui a mis d’ailleurs du temps à se manifester, mettant les nerfs de l’équipe technique à rude épreuve !