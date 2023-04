Film, "L’Alpagueur", Jean-Paul Belmondo à Perpignan

Le Pays Catalan c’est une terre de tournage et des personnalités sont venues capter la si belle lumière des Pyrénées-Orientales. Cap sur le milieu des années 70 dans la capitale du Roussillon.

Jean Paul Belmondo avait déjà tourné dans le département en 1972, « La Scoumoune », en 1975 le revoici pour « L’Alpagueur » …

Et cette fois, le tournage n’a pas lieu en été mais en octobre. Belmondo a donc laissé au garage sa Dino Ferrari rouge décapotable qui faisait l’admiration et l’envie des gamins du Perthus et abandonné son petit blouson de cuir pour l’avion et un manteau en daim gris, portant une célèbre griffe.

Pour le reste, c’est le même : toujours aussi souriant et décontracté. Quoiqu’à y regarder de plus près, un peu moins décontracté. C’est qu’il n’arrive pas à l’aéroport de la Llabanère seulement en tant qu’acteur vedette du film, il en est aussi le producteur.

« L’Alpagueur » est en effet un film à gros budget pour l’époque. Un milliard de francs. Anciens bien sûr. Soit l’équivalent de 7,6 millions d’euros, même s’il est difficile de comparer, le coût de la vie n’étant pas le même.

Personne en France n’a voulu s’y risquer alors Bébel, qui tient à ce projet, a décidé de le produire lui-même. Pour une fois qu’il échappe au rôle classique de flic casse-cou à la gâchette facile, il veut vraiment qu’il se fasse ! Il arrive donc à Perpignan le 13 octobre 1975, flanqué de son équipe habituelle : on habilleuse préférée, Paulette Breil, qui est elle aussi en pays de connaissance puisqu’elle était évidemment présente pour le tournage de « La Scoumoune », et son maquilleur, Charly Koubesserian, également présent au Perthus trois ans plus tôt. Un personnage ce Charly !

Moustachu, calme, imperturbable. Jadis, il a maquillé le général de Gaulle … mais vous ne lui ferez pas raconter d’anecdotes à ce sujet, il est muet comme une tombe ! Ce qui n’est pas le cas d’Arthur Conte, arrivé à Perpignan, par hasard, par le même avion que Belmondo, ce qui le ravit.

Où s’installe Bébel ? A l’auberge de l’Ecluse où il a beaucoup sévi ?

Non, cette fois l’action se passe principalement à Perpignan et ses alentours, il prend ses quartiers à l’Hôtel de la Loge. Il y retrouve son frère, Alain, directeur de la production, et Philippe Labro, le journaliste devenu metteur en scène. Si Bébel est un féru de boxe, Labro, lui, adore le rugby. Manque de chance pour lui, l’USAP ne joue pas à Aimé Giral pendant le tournage. Il faut dire qu’il ne dure que 5 jours, du 14 au18 octobre. C’est court et il va falloir faire efficace.

Christian Danzas, le premier assistant du régisseur, est en Roussillon depuis un mois pour tout préparer, tout organiser. La gendarmerie a planifié la protection du plan des séquences sur route, la police celle des scènes en ville. Parce qu’on le sait : avec Bébel, il y a toujours une foule de badauds et toujours de l’action !