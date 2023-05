Henri Salvador sur la Côte Vermeille, tournage inoubliable dans les Pyrénées-Orientales

Direction la fin des années 60, nous sommes entre Collioure et Cerbère avec un grand personnage de la scène, du cinéma et de la chanson. Coulisses d’un tournage inoubliable, Hélène Legrais nous raconte.

Aujourd’hui nous retournons en 1969 pour le tournage d’une comédie …

Autant vous le dire tout de suite, le film pour lequel le réalisateur Guy Lefranc est venu tourner quelques semaines entre Collioure et Cerbère, Peyrefite plus exactement, n’est pas resté dans les annales du 7e art. « Et qu’ça saute ! » est, du propre aveu du metteur en scène qui ne craint pas l’image audacieuse un « Feydeau tropical » … et je ne suis pas sûre que ce soit très flatteur pour Feydeau !

Campons le décor : l’action se déroule au « Guatalpa » … ne cherchez pas sur Google, ou votre Atlas si vous en avez encore un, ce pays n’existe pas, il a été inventé par l’auteur Charles Exbrayat. Et ce n’est pas la seule invention délirante : dans cette comédie, il est en effet question d’ananas explosifs, rien que ça, ananas envoyés aux membres du gouvernement « guatalpéen » avec pour enjeu un gisement d’uranium que toutes les grandes puissances convoitent. Jean Le Poulain joue le chef de la police et Henri Salvador son subalterne naïf qui accumule gaffe sur gaffe mais bien sûr finira par sauver la situation. A l’affiche également : Michel Galabru et Paul Préboist … vous voyez que le casting n’engendre pas la mélancolie !

Où commence le tournage ?

Pour la première séquence, les caméras sont plantées au col des Casernes, au-dessus de Collioure, sur la route des crêtes censée représenter la frontière du « Guatalpa ». On a d’ailleurs planté un mât sur lequel flotte un drapeau vert et rouge avec une étoile, là aussi pur produit de l’imagination de l’auteur. Il fait plutôt frisquet en ce mois d’octobre. Henri Salvador fait le clown pour les techniciens.

Il jongle avec les fameux ananas sur le regard indulgent de son épouse Jacqueline, bien emmitouflée : « C’est son naturel, explique-t-elle. Le jour où il n’est pas comme ça, c’est qu’il est malade ! » Le midi, les Salvador sont chez René Pous aux Templiers. Ils défient une équipe locale à la pétanque. Jacqueline pointe, Henri tire. Leurs adversaires colliourencs sont dépités : « Il te démoralise ce gars ! Il rigole tellement, comment veux-tu te concentrer ? » Résultat : deux parties à rien pour les Salvador.

Et ensuite donc, Peyrefite …

Même si on a du mal à reconnaître la crique près de Cerbère. Les décorateurs ont planté des palmiers au milieu des vignes et peint des slogans révolutionnaires sur les murs des casots. Henri Salvador fait une nouvelle fois le show : il baise la main du machiniste qui lui tend un peigne, chante avec une voix de fausset, se met des faux cils. Attention on tourne ! Il doit faire marche arrière au volant d’une voiture. Emporté par l’élan, il s’arrête … à un centimètre du bord de la falaise !

Il sort du véhicule, prend un caillou et le lâche dans la mer pour évaluer la profondeur. Roulement effaré de ses yeux en boules de loto suivi d’un grand éclat de rire. L’équipe est pliée en deux. Mais ses pitreries n’empêchent pas Salvador, en grand professionnel qu’il est, de refaire sans rechigner dix fois la même prise !