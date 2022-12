Histoire de l’USAP, 1921, le rugby Catalan champion de France

Pour bien commencer cette nouvelle année, Hélène, vous avez choisi de nous offrir un titre de champion de France, celui de 1921 … c’est vrai que ça donne envie !

Les jours fastes ! Cette fin de saison 1920/21 est même une véritable apothéose pour le rugby catalan. L’USAP du capitaine Fernand Vaquer décroche sa place pour la finale du championnat en venant à bout du Racing Club de France 5 à 0 grâce à une combinaison imparable, gagnante quasiment à tous les coups à l’époque : une Roger-René, entendez une passe croisée entre Roger Ramis et René Salinié qui ce jour-là envoie le 3e ligne Georges Constant aplatir entre les poteaux.

Un essai transformé par Joseph Marmayou dit « Taï ». Les Parisiens font le forcing mais ils échouent sur l’arrière Etienne Cayrol, impérial. Les Catalans ont leur billet pour le stade de Sauclières à Béziers, ils ne le lâcheront pas !

Une finale dans l’Hérault, juste à deux pas, c’est un avantage pour les Perpignanais !

A première vue oui, mais non ! Il y a un lourd passif entre les deux villes, avec Narbonne aussi d’ailleurs.

Jouer à Béziers, ce n’est pas franchement jouer à la maison quand on est perpignanais. On y est plutôt en terre hostile ! Pourtant en ce dimanche 17 avril 1921, ils ont l’avantage du nombre, et pas seulement dans les tribunes où les supporters font un foin du diable, sur le terrain aussi. En effet, on compte 17 Catalans sur la pelouse, les 15 de l’USP bien sûr mais aussi deux autres en face, dans les rangs du Stade Toulousain : le pilier Pierre Pons de Llupia et Léon Nougal de Perpignan.

Belle affiche en tout cas !

L’affrontement s’annonce énorme ! Le meilleur pack de France, 6 des 8 avants toulousains sont internationaux, contre la meilleure ligne d’attaque, la plus rapide, la plus percutante : Ramis - Salinié – Dutrey – Got.

A la pause, les deux équipes sont toujours à égalité 0 à 0. C’est alors que Perpignan dégaine sa botte de Nevers, la fameuse Roger-René ! Comme à la parade, Ramis déborde. Il est projeté en touche. Rapide remise en jeu et le 3e ligne Fernand Duron dit « le sanglier de la Salanque » aplatit dans l’en-but !

Comme face au Racing, Marmayou transforme : 5 à 0. Le Bouclier conquis juste avant la Grande Guerre est à nouveau catalan. Et il a même un petit frère ! Car 15 jours avant, l’équipe II de l’USP est devenue championne de France des réserves en battant son homologue du Racing 21 à 0.

Comme on dit chez nous : carton plein !

Et plus encore pour le pilier Joseph Martorell : champion avec la réserve, il remplace au pied levé Constant, blessé, en équipe première pour la grande finale et reporte donc deux titres de champion de France en deux semaines. Un exploit unique !