Histoire, un carnaval intrigant Promenade des Platanes à Perpignan

Avec Hélène Legrais on voyage à travers l’Histoire de Perpignan, de ses rues, de ses quartiers et de ses allées aussi. Carnaval sur la Promenade des Platanes, les allées Maillol aujourd’hui, c’était à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Pour le coup, c’est moi qui suis intrigué … qu’est-ce que nous allons faire à la Promenade des Platanes ?

Le Carnaval ! Jadis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c’était un des grands événements de l’année. Le seul moment où toutes les classes sociales se mélangeaient sous le couvert des masques.

Pour vous en convaincre de l’engouement que ce carnaval suscitait, les magnifiques affiches en couleur annonçant les festivités à la Belle Epoque. Et je ne parle pas juste d’une cavalcade de chars … le carnaval durait alors trois semaines et même un mois en 1914, et il y avait des animations quasiment tous les jours, le programme était dans l’Indépendant : défilé de chars avec batailles de confetti, de fleurs et même de dragées, bon ils étaient en plâtre mais ça plaisait beaucoup.

On promenait aussi le bœuf gras … et on allait danser au bal masqué. Les petits, dans les différents quartiers, et celui de la « Haute », de la bonne société, au Théâtre municipal. Le thème pouvait être imposé ou alors la couleur, enfin les couleurs : rose et noir, bleu et argent, chaque année un duo de couleurs était choisi. Et dans ces bals spéciaux qu’on appelait des vegliones, il fallait se déguiser en respectant le code couleurs. Et bien sûr, il y avait l’intrigue aux Platanes …

Mais que se passait-il donc à la Promenade qu’on n’appelait pas encore les allées Maillol ?

D’abord il faut savoir qu’à la Belle Epoque, la Promenade est, avec la place Arago, le seul espace éclairé à la lumière électrique la nuit, grâce à la centrale installée dans St Jean le Vieux par Edmond Bartissol. Le soir, disait-on alors, on y voit comme en plein jour. Et pendant le carnaval, les plus beaux masques, ceux qui sont tellement bien faits qu’on ne peut pas identifier la personne, s’y rassemblent. Le public paie quelques pièces pour pouvoir les admirer de derrière les barrières.

C’est l’occasion pour les masques de venir « intriguer » les gens qu’ils connaissent, de les narguer tandis que les spectateurs concernés se demandent qui diable se paie leur tête. Une anecdote fameuse raconte qu’un masque est venu ainsi balancer à un bourgeois au bras de son épouse : « on sait où va ta femme tous les mardis à 17h ». Le masque a pris un coup de poing dans la figure et l’affaire s’est terminée par un divorce ! Tandis que la soirée avance, la farandole des masques qui danse au son de la musique d’un orchestre quitte la Promenade pour l’allée des marronniers qui la doublaient et qui elle n’était pas éclairée. Selon l’adage, le résultat financier de l’intrigue aux Platanes était connu le soir même … et pour le reste neuf mois plus tard !