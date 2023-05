Histoire, un sauvetage incroyable à l’Hôpital de Perpignan !

Hélène Legrais nous emmène au XIXe siècle. Ce jour-là, la rivière déborde dangereusement à Perpignan, l’hôpital est inondé. C’est alors que sœur Henri fait l’impossible pour sauver des vies !

Hélène, vous nous parlez de l’ancêtre de l’actuel hôpital de Perpignan …

Des ancêtres même ! C’est au début du XIIe siècle, en 1116 exactement, que le comte du Roussillon Gaufred III fonde la première maison de charité sur ses domaines. Il l’installe à côté de l’église paroissiale Saint Jean, qui ne sera cathédrale qu’au début du XVIIe siècle, à l’époque elle est à Elne.

Gaufred fait don d’un terrain qui va jusqu’à l’actuelle Promenade des Platanes pour y construire un hôpital destiné à « soulager, consoler et soigner les pauvres du Christ ». Cet hospice est d’abord baptisé Sant Blasi (Saint Blaise en Français) avant de prendre, comme l’église voisine, le nom du Saint patron de la ville, Saint Jean, Saint Jean Baptiste puisqu’il y en a plusieurs.

Au XVe siècle, les consuls qui gèrent Perpignan en agrandissent l’enceinte et, en 1431, ils font construire une fontaine au milieu de la cour. Un bassin octogonal de marbre blanc surmonté de deux vasques de marbre rose, vous la connaissez cette fontaine : depuis 1973, elle se trouve sur la place Gambetta, devant la cathédrale .

Photo d'illustration. Place Gambetta à Perpignan avec la Cathédrale. © Getty - Patrice Coppee

C’est tout ce qui nous reste de ce premier hôpital qui était desservi par des moines hospitaliers et quatre sœurs de charité qui soignaient les malades. L’établissement est en effet transféré en 1809 dans le quartier St Mathieu, entre la rue Saint Martin (actuellement rue Foch) et la Basse, non loin de la chapelle Notre Dames des Anges, et le service est désormais assuré par les sœurs hospitalières de la Maison du Saint Sacrement.

Dont fait partie la fameuse Sœur Henri que vous nous avez annoncée.

C’est son nom de religieuse. Lors de la prise de voile, les nonnes se choisissent souvent un autre nom et il peut être masculin. Qu’a donc fait sœur Henri de spécial ? Le 24 août 1842, jour de la Saint Barthélémy, la Basse entre une nouvelle fois en crue. Le nouvel hôpital est envahi par les eaux. Elles montent si vite qu’on a à peine le temps de grimper du rez-de-chaussée à l’étage disent les témoignages de l’époque. En quelques minutes, l’eau atteint une hauteur de plus d’un mètre.

Le quartier des aliénés est inondé en premier. Trente-six hommes et femmes y sont enfermés. Ils appellent au secours mais personne n’ose plonger pour aller les chercher. Personne sauf sœur Henri ! Bravant tous les obstacles, de l’eau jusqu’à la poitrine (heureusement on est en été), elle parvient jusqu’aux malades en détresse et les sauvent un par un en les portant sur ses épaules. Je vous rappelle qu’ils étaient trente-six !

Le reste du personnel de l’hospice, galvanisé par son exemple, l’aide ensuite à monter les malades, trempés, dans les étages. Aucun mort n’est à déplorer grâce à sœur Henri qui méritait bien ce coup de chapeau.