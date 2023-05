Il a quitté l’USAP pour aller jouer au XIII dans l'Aude, Puig Aubert

On voyage dans le temps avec l’histoire de l’USAP en compagnie d’Hélène Legrais. Dans les années 40, l’un des meilleurs joueurs de l’USAP part dans l’Aude pour jouer au XIII mais dans des conditions très particulières !

Hélène, vous nous racontez le « transfert » le plus rocambolesque de l’histoire du rugby … transfert qui a privé l’USAP d’un atout maître qui aurait sans doute changé son palmarès !

Il s’appelait Robert Aubert Puig mais on le connaît sous le nom de Puig-Aubert, dit Pipette parce que c’était un gros fumeur ! Il voit le jour en 1925 en Allemagne où son père fait partie des troupes d’occupation alliées après la Grande Guerre. Puis toute la famille revient en Pays Catalan : à Arles sur Tech d’abord puis à Perpignan, dans le quartier de la gare où les Puig ouvrent un magasin d’alimentation. Robert découvre le sport et le rugby en particulier au collège St Louis de Gonzague. La Seconde Guerre mondiale éclate et le voilà élève au lycée Arago. Il joue aussi au rugby dans un club de quartier : l’Avenir Sportif Perpignanais.

C’est là que Noël Brazès , à peine plus âgé que lui, le repère. A 16 ans, Robert, devenu Puig-Aubert, signe à l’USAP. En 1943, il remporte avec les juniors du club la coupe Reichel de la Zone libre, je vous ai raconté comment . La même année, il fait ses débuts en équipe première face à Agen. Des débuts en fanfare : l’USAP s’impose 8 à 0 grâce à deux drops, dont un des 45m, du petit nouveau. En 1944, il fait partie de l’équipe championne de France contre Bayonne. La presse sportive s’extasie sur « le prodige catalan ».

Un boulevard s’ouvre devant lui … et l’USAP ! Que s’est-il passé ?

C’est que le prodige intéresse tout le monde et en particulier les dirigeants du XIII concurrent. Carcassonne, Albi, Toulouse et bien sûr le XIII Catalan sont sur les rangs mais le père Puig, Usapiste convaincu, ne veut pas entendre parler d’un passage à l’ennemi.

C’est là que les gavatxs, nos amis audois, vont se montrer très malin. Le 12 novembre au matin est un dimanche et papa Puig est à la chasse. Trois dirigeants de l’AS Carcassonne XIII profitent de cette absence pour venir voir le jeune Robert et sa mère. Ils posent sur la table 150 000 francs et un travail de représentant en vins et spiritueux. Le jeune homme vient de rater son bac, il part sans hésiter aussitôt dans l’Aude. Quand son père revient de la chasse et découvre la fugue de son rejeton, il pique une colère homérique.

Il porte plainte pour enlèvement d’enfant, son fils étant encore mineur. Alertés par leurs collègues perpignanais, les gendarmes carcassonnais débarquent au stade Albert Domec pour récupérer le fugitif. Un dirigeant treiziste a une inspiration : il invite les pandores à assister au match avant de procéder.

Ceux-ci acceptent, ravis, et Puig-Aubert joue donc son premier match sous le maillot jaune et noir contre Béziers. Ce que les gendarmes ne réalisent pas c’est qu’une fois franchi le Rubicon, il n’y a plus de retour en arrière possible. On est automatiquement radié par la fédération de rugby à XV. Le père Puig n’a plus qu’à s’incliner … et l’USAP à se mordre les doigts !