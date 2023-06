Il a une tribune à son nom au stade Aimé Giral, Monsieur Vaquer, qui est-il ?

On remonte le temps ensemble avec Hélène Legrais qui reviens sur la vie et le parcours d’un personnage qui a marqué l’histoire de l’USAP. Il était militaire.

Un « maréchal » à l’USAP ? C’était le nom d’un joueur ?

Un surnom, et bien mérité ! Le « Maréchal » en question, certains l’auront reconnu, c’est Fernand Vaquer. Né en 1889 à Latour Bas Elne, il perd son père, agriculteur, alors qu’il n’a que 4 ans. Difficile de faire ainsi son chemin dans la vie. Le jeune Fernand choisit l’armée. Après son certificat d’études, il devance l’appel et part faire son service militaire, trois ans à l’époque, avant carrément de s’engager. Engagé pour le rugby également.

Grand gabarit, il fait partie du pack sur le terrain, 2e ou 3e ligne. Il change de club au gré de ses changements d’affectations, de ville de garnison en ville de garnison. Il commence à Perpignan et décroche le titre de champion de France 2e série en 1911. Il est ensuite affecté au 23e régiment d’artillerie à Toulouse et endosse le maillot du TOEC durant la saison 1912/13 puis du Stade Toulousain la saison suivante. Après la Grande Guerre, dont il revient, il est nommé à Paris et joue au Racing avant d’obtenir en 1920 son retour tant attendu à Perpignan avec le grade d’adjudant-chef. L’ASP est devenu l’USP. Investi capitaine, Fernand Vaquer soulève le 2e Bouclier de Brennus de l’histoire du club en 1921.

Trois sélections en équipe de France plus tard, il raccroche les crampons en 1923 et devient cultivateur à Tresserre. Mais il n’abandonne pas le rugby pour autant : il devient entraineur. Une année d’abord, la saison 1931/32, puis presqu’une décennie d’affilée de 1949 à 1958 avec Jep Desclaux comme adjoint. Tous les deux vont amener l’USAP en finale en 1952 et surtout au doublé championnat-Dumanoir en 1955. Le leitmotiv du Maréchal ? Cal placar, il faut plaquer, puis envoyer le ballon à l’aile et surtout ne craindre personne.

Une sacrée personnalité et un Catalan 100% pur sucre !

A cette époque, on parle catalan dans l’équipe et c’est en catalan que sont annoncées les combinaisons. Fernand Vaquer est carrément réfractaire à l’incorporation « d’étrangers ». Ainsi en 1944, un certain Lacroix s’installe à Bages comme pharmacien. C’est un excellent joueur et il aimerait bien rejoindre les rangs usapistes. Seulement il est landais et pour Vaquer c’est rédhibitoire. Il dit à Charles Rosas : « Il paraît que Lacroix est bon, mais no es catala, que fem ? » Le président du Comité du Roussillon lui répond : « No t’hen fassis, anem a batejar-ho », ne t’en fais pas, on va le baptiser.

On demande à Lacroix d’apprendre le catalan, du moins des rudiments de Roussillonnais afin de comprendre ses coéquipiers sur le terrain. Un petit coup de Muscat là-dessus et le tour est joué ! Mais Fernand Vaquer ne refera pas d’exception : dans les années 50, il refuse ainsi que Lucien Rogé et Pierre Danos, deux internationaux de Béziers, rejoignent l’USAP. Ils auraient pourtant été des recrues de choix mais, selon le Maréchal, au détriment de l’esprit de corps. Sempre endavant !