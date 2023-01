Incroyable, il y avait des esclaves à Perpignan au Moyen-Âge

Perpignan pratiquant l’esclavage, on a du mal à y croire …

Et pourtant … Allez venez, je vous emmène rue de la Barre, des Barres devrait-on dire : elle doit en effet son nom aux barres métalliques installées entre les arcades soutenant les maisons à encorbellement pour y suspendre les volailles ou les pièces de gibier vendues au marché. Mais dans cette rue, ou sur place de la Loge toute proche, le Perpignan médiéval se livrait à un commerce beaucoup moins « appétissant » : la vente d’esclaves aux enchères.

Comme dans pratiquement toutes les villes méditerranéennes, on venait y acheter des Infidèles, musulmans d’Afrique du Nord ou d’Asie Mineure, capturés en mer ou négociés dans les comptoirs côtiers. Une exception cependant, et qui n’est pas à notre honneur, les Sardes. La Sardaigne était pourtant terre chrétienne. Ces esclaves sont employés comme domestiques, jardiniers, nourrices, et pour les plus jolies femmes, comme concubines.

Or il se trouve qu’à quelques centaines de lieues de là à peine, en terre de France, Toulouse pratique une politique d’émancipation, reconnaissant comme libres les esclaves qui ont réussi à fuir leurs maîtres catalans. La tentation est grande et les tentatives d’évasion se multiplient.

Certaines sont arrivées jusqu’à nous ?

Bien sûr. En 1427, un marchand perpignanais, Felip Marty, séjournant à Toulouse, tombe ainsi nez à nez avec un de ses anciens esclaves. Celui-ci accepte de revenir avec lui à Perpignan et même de retravailler pour lui pendant huit ans mais en tant qu’homme libre. Et tous les deux concluent le marché devant notaire, raison pour laquelle les traces de cette transaction sont parvenues jusqu’à nous.

Un autre exemple ?

Quelques années plus tard, en 1446, un esclave nommé Jean s’enfuit de chez ses maîtres, Thomas Taquin et Jean Casas. Ceux-ci, marchands de leur état, ne digèrent pas cette « perte sèche » : ils ont acheté Jean plutôt cher ! Ils veulent donc absolument récupérer leur investissement. Ils entrent en contact avec un certain Georges, lui-même ancien esclave qui s’est enfui de Gérone. Ce Georges n'a, semble-t-il, aucun scrupule pour trahir ses semblables, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes bien sûr ! Il réussit par ruse à attirer le malheureux Jean hors du territoire soumis à la juridiction toulousaine.

Repris et ramené à Perpignan, Jean s’enfuit à nouveau et réussit à regagner Toulouse. Là, il assigne le traître Georges en justice comme « criminel, coupable et violateur des privilèges et franchises de Toulouse » - c’est l’intitulé exact du chef d’accusation - . Georges est condamné à être battu jusqu’au sang et promené à travers la ville, à avoir l’oreille gauche coupée avant d’être banni de Toulouse. Finalement, la morale est sauve !