Jean-Paul Belmondo magistral, en haut du Perthus, en tournage

Nous retournons au Perthus pour le tournage de la Scoumoune en 1972 …

Plus exactement au-dessus du Perthus, au Fort de Bellegarde … vous connaissez ? Eh bien c’est là qu’a lieu le tournage. Pendant quinze jours, les techniciens ont travaillé à le transformer en prison où Jean Paul Belmondo est censé purger une peine de 20 ans de détention et dont il va, évidemment, s’évader. On a désherbé, installé une rampe en bois avec un treuil pour les camions que l’on a équipés d’ailleurs de chaînes à neige tellement la pente est raide ! On a reconstitué un dortoir et un parloir avec des grilles.

Les barreaux sont creux mais l’illusion est parfaite ! Entre les prises de vue, Michel Constantin, Belmondo, Charly Koubesserian, son maquilleur, et quelques seconds rôles se défient à la course dans la cour d’honneur. On a tracé des lignes par terre et, torse nu, ils piquent sprint sur sprint. Et le soir, c’est la fête ! L’auberge de l’Ecluse s’en souviendra longtemps ! Le jeu favori de Bébel, c’est de déménager pendant la nuit un étage entier. Au matin, le patron, Jean Hostallier, retrouve ainsi les lits des chambres dans la salle à manger et les tables et les chaises au premier ! Bref Bébel se sent comme chez lui !

Et il devient la coqueluche des petits Perthusiens …

Lui et sa flamboyante Dino Ferrari ! Quand il va tourner au fort, il laisse son bolide sur le parking d’en haut. L’engin est bien entendu le point de mire de tous les gamins du village et quand l’acteur redescend le récupérer, il n’est pas rare qu’il le retrouve entouré, submergé même, par une marée de gosses admiratifs.

D’autres que lui se mettraient en colère, de peur de voir la belle carrosserie rayée … pas lui. Cool Bébel ! En blouson et casquette de baseball rouge, il se marre : « quand tu seras grand, tu auras la même ! » Et de faire vrombir le moteur pour la plus grande joie de son jeune public. Un jour qu’il prend un café dans un bar du village avec son habilleuse Paulette, les enfants de l’école assiègent littéralement l’établissement.

L’instituteur est obligé de venir demander à la star de sortir les voir sinon ils refusent de rentrer en classe ! Bébel s’exécute avec bonne humeur et distribue à la ronde des photos dédicacées que Paulette a toujours sur elle.

En revanche, quand les huiles s’invitent, ça ne l’intéresse guère : la femme du préfet, Mme Carrère, et Jacqueline Alduy, maire d’Amélie les Bains, viennent en visite sur le tournage de la Scoumoune. Belmondo se montre correct mais sans plus ; lui, ce qu’il aime, c’est rigoler avec les copains. Les mondanités, très peu pour lui !