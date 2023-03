Jep Desclaux, des anchois de Collioure au rugby Catalan

Une famille incontournable de l’anchois de Collioure et un jeu exceptionnel sur les terrains de l’ovalie. Redécouvrons, avec vous Hélène Legrais, le parcours d’un joueur qui a une tribune à son nom au stade Aimé Giral à Perpignan.

Une tribune du stade Aimé Giral et un challenge de jeunes portent son nom, le grand joueur catalan des années 30 et 40, c’est Joseph Desclaux …

Quand vous entendez « Desclaux » bien sûr vous pensez « anchois de Collioure » et vous avez bien raison. Ses parents ont créé leur entreprise de salaison 9 ans avant sa naissance en 1912.

Et comme tous les gamins grandis à l’ombre du campanar, Joseph, surnommé Jep, a très tôt un ballon de rugby entre les mains. Il joue des heures, des jeudis entiers sur la place du château, là où est le parking de la Poste actuellement. Son frère aîné, François, de 9 ans plus âgé que lui, est lui-même un bon joueur mais très vite toute la famille, et tout Collioure d’ailleurs, s’accordent à dire que le jeune Jep est un phénomène et qu’un vrai destin l’attend sur les terrains de rugby.

Charismatique avec son large sourire, il est impulsif, une boule de nerfs et de muscles. Sur la place, il est capable de bondir sur l’estrade des musiciens et d’atterrir debout sur ses pieds ! Et surtout, il est rapide. Mais sur de courtes distances.

Un jour, lors d’une compétition omnisport, il défiera même le champion de France du 100m … à condition que la course se dispute sur 50m, pas fou !

Et d’ailleurs, sur cette demi-distance, il fait jeu égal avec le sprinter ! C’est un vrai acrobate. Il n’a pas son pareil pour marcher sur les mains. A la suite d’un pari en équipe de France, il remontera même une partie des Champs Elysées la tête en bas et les jambes en l’air. Il faut dire qu’il aime les défis !

Et l’école dans tout ça ?

Un peu moins ! Pourtant au primaire il est bon élève mais ses parents qui ont désormais pignon sur rue comme saleurs d’anchois l’envoient au Collège de Perpignan où il a pour condisciple, de un an plus jeune que lui, un fils de notaire, un certain Charles Trenet . Jep est donc pensionnaire et, loin de la mer et de Collioure, il se sent comme un poisson hors de l’eau. Il n’a plus goût au travail.

La seule chose qui le motive, c’est le sport. Là, il est premier ! Il joue au rugby avec l’équipe du collège et, le dimanche, rejoint ses camarades du Collioure Sportif sur le terrain. Il ne passera pas son bac. Où plutôt il passe une épreuve de Français et, sûr de s’être rétamé, préfère aller au cinéma l’après-midi. A 18 ans, Jep arrête ses études et devance l’appel. Il fait son service au 4e Génie à Grenoble … où il en profite pour jouer avec l’équipe locale avant de revenir en Roussillon rejoindre les rangs des Quins, les Arlequins, l’autre équipe de 1ère division de Perpignan.

En 1933, l’USP et les Quins fusionnent pour donner naissance à un nouveau club : l’USAP , l’Union Sportive des Arlequins Perpignanais. Le Dr Nicolau, président du club doyen, n’en fait pas mystère : une des raison de cette fusion, c’est de récupérer le nouveau prodige, Jep Desclaux. Il a 21 ans et sa carrière ne fait que commencer …