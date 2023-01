L’ancêtre des Restos du Cœur à Perpignan au XVIIIe siècle

Hélène, je croyais que c’était Coluche qui avait lancé les premiers Restos du Cœur en 1985 … me serais-je trompé ?

Non, je vous rassure … mais c’est vrai que l’idée d’une « cantine solidaire » n’était pas neuve. Et pour trouver la toute première à Perpignan, je vous emmène rue Petite la Réal. Vous voyez la façade de l’église ? Il y a trois niches occupées par des statues. Vous les avez reconnues ? La Vierge au milieu, flanquée de St Joseph et de St Simon. St Joseph on comprend, c’est logique … mais St Simon ? Eh bien c’est lui que les perpignanaises invoquaient au Moyen Age, et même après, pour que leur pain soit bien cuit. Lorsqu’elles le portaient au four, elles disaient au passage une petite prière à St Simon, ponctuée d’autant de signe de croix que de pains à cuire. De l’église, deux rues descendent vers le centre-ville : la « grande » à droite et la « petite » à gauche. Et c’est la vocation « humanitaire » de cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui …

Ah nous y voilà !

Et nous voilà plus exactement au XVIIIe siècle. En 1737 puis 1739, les récoltes de blé sont catastrophiques. C’est la disette. Beaucoup de Perpignanais en sont réduits à la mendicité. Et pas seulement eux : les mendiants affluent en ville de toute la province du Roussillon, du Languedoc et même d’Espagne. L’Intendant du roi crée à Perpignan le corps des « archers des pauvres » dits aussi « archers de l’écuelle ».

C’est un peu notre SAMU social : ils ont pour mission d’accompagner les mendiants malades, affaiblis, dans les hospices où on leur sert 24 onces de pain soit 720 grammes et une livre de soupe de haricots par jour. Ce programme est financé par des fonds publics. Ces archers sont aussi chargés d’expulser les simulateurs, les valides qui font semblant d’être malades pour être nourris gratis, et de mettre sous les verrous ceux qui refusent d’obtempérer. La misère étant grande, plus que prévu sans doute, un dépôt auxiliaire est donc créé rue Petite la Réal qui reste en fonction le temps que de nouvelles récoltes, bonnes cette fois, mettent enfin un terme à la crise.

Mais je suis sûr qu’il a fallu recommencer : la misère ne laisse jamais de répit !

Malheureusement. A la fin du XIXe siècle, on essaie à nouveau d’aider les pauvres. La municipalité a acheté la maison Malzach, au 13 rue Petite la Réal, pour y installer le Conservatoire de Musique. Alphonse Simon qui devient maire en 1882 est radical : il déplace le Conservatoire et installe à la place, le 19 septembre 1883, un établissement communal et philanthropique qu’on appelle le « fourneau économique ». On y sert des rations de nourriture aux plus pauvres, on distribue des tickets pour acheter des vivres et des colis pour aider les familles en détresse. Un « resto du cœur » municipal en quelque sorte. L’immeuble abrite également un asile de nuit. En 1898, ce « Fourneau économique » est transféré un peu plus haut, place de l’Arsenal, aux Esplanades, où les « couche-vêtus », les SDF de l’époque dorment sous des charrettes. Heureusement, c’est plus confortable aujourd’hui !