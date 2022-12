L’étrange histoire des revenants du Capcir

Hélène vous nous emmenez en Capcir, ça tombe bien : qui ne rêve pas d’un Noël à la neige ?

Sauf que je vais vous demander de patienter un peu, de détourner votre regard des pistes de ski pour le diriger vers le vieux village des Angles par exemple. Vous y êtes ? Arpentez les rues étroites qui s’enroulent autour de l’église et levez les yeux non pas vers le ciel mais vers les toits, ou plus exactement les poutres d’angle qui soutiennent ces toits. Vous voyez là ? Des visages humains sont sculptés dessus. Bon certains sont juste esquissés, d’autres en revanche sont très reconnaissables.

Mais que font ces sculptures là-haut ?

Le Capcir, couloir froid, venté et isolé, a été longtemps une terre hostile. La population se défendait comme elle pouvait contre tout ce qui pouvait la mettre en danger. Les peurs étaient multiples : celle du brouillard, du tourbillon de neige, d’un esprit de la montagne appelé lou Clari, … et celle du retour des morts.

Selon la tradition, celui-ci est possible le soir de la Toussaint, la nuit qui ouvre sur le jour des Défunts, mais aussi le dernier jour de l’année, le soir de la St Sylvestre.

Or, toujours selon la tradition populaire capcinoise, les revenants ne peuvent rentrer dans la maison où ils ont vécu que par le coin des toitures. C’est pour cela que les habitants vont sculpter la poutre qui dépasse de l’angle de la toiture à trois ou quatre pentes, soit de façon très stylisée, taillée à la picassa, à la pioche, avec juste deux marques pour les yeux et une autre pour la bouche, soit beaucoup plus détaillée comme c’est le cas aux Angles. Cal Saboya, on peut admirer une toiture du XVIIIe siècle absolument magnifique. Ces homis morts vont toujours par deux et leur mission est d’effrayer les âmes des morts et éviter qu’elles pénètrent dans la maison. En voyant ces visages, elles pensaient que des morts s’étaient déjà installés et elles passaient leur chemin.

Le plus drôle c’est que même les curés du coin donnaient dans cette superstition !

Effectivement ! Aux deux coins du presbytère de Fontrabiouse, on retrouve également des homis morts. C’est la seule maison du village qui en a.

A Espousouille, on en trouve deux aussi dans une vieille maison à côté de l’église. Et ainsi de suite … Aux Angles, on en trouve sur 6 ou 7 maisons, 4 ou 5 à Matemale, 5 ou 6 à Formiguères, et d’autres à Odeillo de Réal … tous les villages du Capcir se protègent ainsi en empêchant les revenants de revenir !

NB : Merci à Cédric Blanch pour cet inventaire capcinois.