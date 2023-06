L’incroyable Hôtel du Belvédère du Rayon Vert à Cerbère

Ce bâtiment, vous le connaissez probablement. Il est énigmatique, cet hôtel est à lui tout seul un début de voyage. Mais quelle est son histoire ? Suivons les explications d’Hélène Legrais.

Donc ce n’est pas au Barcarès (Lydia) que vous nous emmenez Hélène…

En fait je vous emmène exactement à l’autre bout de la côte Catalane, juste à la frontière, à Cerbère … passé le panneau d’entrée, juste au premier virage, là où le train sort du tunnel des Canadeilles, on découvre soudain la proue élancée d’un paquebot en béton armé amarré au bord de la voie ferrée qui pointe fièrement vers l’est et la Méditerranée. En son temps, les magazines faisaient son éloge : c’était le « palace le plus moderne de toute l’Europe » : l’Hôtel du Belvédère du Rayon vert.

C’est quoi ce rayon vert ?

Un phénomène optique qui a d’ailleurs inspiré un roman à Jules Verne en 1882 : un flash lumineux couleur émeraude, très fugace, qu’on peut observer parfois, rarement, au lever ou au coucher du soleil quand le temps est clair. Je ne sais pas si beaucoup de cerbériens ont vu ce rayon vert mais c’est le nom qu’a choisi la famille De Léon quand elle a fait construire l’hôtel près de la gare internationale suivant les plans de l'architecte perpignanais Léon Baille.

Les travaux ont duré de 1928 à 1932. C’est un très beau bâtiment Art Déco de style Paquebot, c’était le terme et il est parfaitement adéquat. Il est luxueux. Vingt-cinq chambres sont aménagées dans cet audacieux vaisseau qui propose en outre un restaurant avec vue panoramique sur la Méditerranée, un salon de lecture, une salle de cinéma et de spectacle, un casino. Un court de tennis est prévu sur son toit plat. Des fresques sont peintes sur les murs et les carrelages du sol, qu’on peut encore admirer aujourd’hui, ont été créés spécialement pour l’hôtel.

Je ne voudrais pas être méchant mais que fait un tel hôtel de luxe dans un petit village comme Cerbère ?

C’est qu’à l’époque, et jusqu’au milieu des années 60, le train ne fait pas que s’arrêter cinq, dix minutes en gare. Comme vous le savez peut-être, en tout cas si vous écoutez mes chroniques, l’écartement des rails n’est pas le même des deux côtés de la frontière - 1m67 côté espagnol contre 1m44 côté français qui est au standard européen -, il fallait donc changer de train, transborder le convoi espagnol dans le convoi français, passagers, bagages et marchandises.

Mais l’espace Schengen n’existe pas encore, et il y a des tas de formalités de douanes, de visas. Et ça prend du temps, des heures, parfois plus. Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience. Les plus huppés (et y en a, les lignes aériennes sont beaucoup moins nombreuses qu’aujourd’hui et les têtes couronnées comme la jet set se déplacent en train) vont donc profiter du confort de l’Hôtel du Belvédère du Rayon Vert.

Aujourd’hui, plus besoin de transbordement, les essieux changent automatiquement d’écartement, et donc plus besoin de passer la nuit à Cerbère … mais vous pouvez vous glisser dans la peau des passagers des années folles en prenant une chambre à l’hôtel pour un voyage immobile dans le temps !