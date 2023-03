L’une des premières "pharmacies" du continent européen était à Llívia

Dans l’histoire des Pyrénées-Orientales par Hélène Legrais, on s’intéresse évidemment au patrimoine de notre département. On est en Cerdagne pour cette escale, avec le petit hameau de Hix et avec l’enclave de Llívia. Explorons !

On va prendre l’air de la Cerdagne et on commence Hélène, par un tout petit hameau avant Bourg Madame … Hix.

Tout petit aujourd’hui mais beaucoup plus important au Moyen Age, quand ni Bourg-Madame ni les Guinguetes qui l’ont précédé n’existaient. On s’en rend compte notamment grâce au linteau d’une maison sculpté d’un lion, l’emblème des rois de Majorque qui étaient aussi comtes de Cerdagne. Mais on n’en sait guère plus … la résidence originale des comtes était en fait à Llivia.

Je vous ai déjà raconté comment Llivia est restée espagnole après le Traité des Pyrénées qui a donc créé une enclave en territoire française. Mais l’histoire de Llivia est beaucoup, beaucoup plus ancienne que ça puisque c’était la capitale de la Cerdagne dans l’Antiquité. On a retrouvé les vestiges d’un forum romain à côté de l’église. A l’époque le village est au pied de la colline. Ce n’est qu’au Moyen Age qu’on construit le château en hauteur. Les ruines ont été dégagées entièrement et on peut voir de grands fossés et ce qui reste de quatre tours rondes démolies sous le règne de roi Louis XI.

Llivia est aussi connue pour sa très ancienne pharmacie.

Une des plus anciennes d’Europe. On sait qu’elle existait déjà au XVe siècle mais la première mention écrite date de 1594 : le Protomedicato (haut responsable des métiers de la santé) de Catalogne en visite interdit à Jaume Bosam, qui, semble-t-il, dirige la pharmacie à l’époque, d'exercer son métier parce qu'il ne possède pas le titre d'apothicaire, obligatoire à l'époque.

La famille Esteva qui récupère l’officine dans le premier tiers du XVIIIe siècle, l’a gardée ouverte jusqu'en 1926, date à laquelle Antoni Esteva déménage à Puigcerdà. La pharmacie a été reconstituée à l’identique d’abord dans la tour Bernat de So, sous l’église du château, puis au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez y voir la boutique, l’arrière-boutique et l’atelier, le comptoir, une bibliothèque, des mortiers, des alambics, une armoire à poison baroque et une précieuse collection de boites « Renaissance », décorée d’effigies de saints et de dessins d’inspiration botanique. A l’époque on se servait de plantes, de pierres réduites en poudre et de produits animaux comme le miel ou le venin de serpent.

A l’époque la science est limitée et les croyances magiques ne sont jamais très loin. L’apothicaire préparait la prescription du médecin sur le comptoir devant son client. Ne ratez pas ce musée qui témoigne de l’évolution du matériel, des changements scientifiques et des idées sur la façon de soigner qui ont conduit à la pharmacie moderne.