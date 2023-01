La légende du miracle en Haut-Vallespir

Nous sommes sur les hauteurs du Tech avec une histoire assez incroyable. Il est notamment question d’un ermite et d’une cloche ! On remonte le temps jusqu’au Moyen Âge avec Hélène Legrais.

Attention, un miracle ça se mérite ! Et il va falloir grimper … au-dessus du village du Tech, en Vallespir, mais alors bien, bien au-dessus. En voiture, prenez la route jusqu’au domaine de la Llau, après un quart d’heure à peu près vous laissez votre véhicule et vous continuez à pied pendant une heure, une heure et quart, jusqu’à l’ermitage de Sant Guillem de Combret : une chapelle du XII siècle à l’entrée de la haute vallée de la Coumelade, une chapelle rustique avec un chevet plat, un peu dans la tradition pré-romane. Elle a été construite sur l’emplacement d’un établissement primitif du début du XIe siècle.

On a trouvé un document daté de 1007 exactement où est signalé une présence ecclésiastique, certainement un moine de l’abbaye d’Arles. A l’époque, l’ermitage est una pausa, un centre d’accueil pour les voyageurs, les gens perdus dans la montagne, tous ceux qui avaient besoin de se reposer. Au XIe siècle, les Pyrénées Catalanes sont très peuplées.

Les invasions successives depuis des siècles en Roussillon ont poussé de nombreux habitants à se réfugier sur les hauteurs. Pas étonnant de ce fait que l’Eglise soit présente dans ces lieux reculés ! Au XVIIIe siècle, la chapelle est achetée par Jean Sors lors de la vente des biens du clergé durant la Révolution française. Mais pas pour la convertir en étable comme cela s’est beaucoup fait à l’époque, pour la rendre au culte. Ses descendants en sont toujours propriétaires et l’entretiennent soigneusement.

Et le miracle ? Il est l’œuvre de St Guillem ? D’ailleurs qui c’est ?

Ne le cherchez pas dans le calendrier, il n’a jamais été canonisé. C’est un bienheureux, il a été béatifié, sans doute un prêtre, un moine, un gardien particulièrement dévoué de l’ermitage originellement dédié à Ste Madeleine, et la vox populi a fait le reste ! On raconte tout un tas de légendes à son sujet.

Et en particulier celle de la cloche miraculeuse. Il s’agit d’une cloche en fer du Canigó, plutôt rudimentaire d’ailleurs : deux plaques triangulaires rassemblées. Accrochée dans le clocheton de la chapelle, elle produisait un son de clarines. La surface métallique était toute bosselée, les traces des coups de marteau qui ont permis de confectionner la cloche. Ça, c’est la réalité … un peu trop banale pour la légende qui y voit les marques des doigts de Guillem.

L’ermite serait allé voir les forgerons du coin pour leur demander une cloche pour sa chapelle mais ceux-ci n’avaient pas le temps et l’ont envoyé bouler : que le moine se débrouille tout seul ! Alors Guillem plongea ses doigts dans le fer en fusion et, à mains nues, sans se brûler, il le pétrit de ses mains. Alors miracle ou pas miracle ?