La Scoumoune, tournage avec Jean-Paul Belmondo en Pays Catalan

La scoumoune, c’est la malchance … sauf quand il s’agit d’un film avec Jean Paul Belmondo.

Là tous ceux qui ont assisté au tournage se sont considérés comme très chanceux ! Remontons en pensée jusqu’en 1972. Le Roussillon cinéphile est en ébullition. Le réalisateur José Giovanni revient tourner en Pays Catalan.

Un an auparavant il avait déjà filmé le château de Salses, Villefranche de Conflent et le balcon de la Madeloc pour son film « Où est passé Tom ? » avec Rufus, je vous l’ai déjà raconté. L’expérience a dû lui plaire puisque le revoilà pour tourner les extérieurs de son nouveau long métrage et avec un casting « poids lourd » cette fois puisque Jean Paul Belmondo, le populaire Bébel, et Michel Constantin partagent l’affiche avec Claudia Cardinale. Vous pensez si ça attire les curieux !

Le 3 juin, on se presse au 1er étage du café de la Bourse à Perpignan : José Giovanni recrute 300 figurants, essentiellement des hommes, de 18 à 50 ans, pour seulement une vingtaine de femmes, de 35 à 50 ans. L’action du film se déroule avant, pendant et juste après la 2e Guerre mondiale. Les jeunes gens aux cheveux trop longs sont priés de se faire rafraîchir la nuque s’ils veulent avoir l’honneur de côtoyer les vedettes !

Les vedettes justement, quand est-ce qu’elles arrivent ?

Le 13 juin, à l’Auberge de l’Ecluse près du Perthus, le seul établissement quatre étoiles du département, sous les yeux ébahis des serveurs et des femmes de chambre. Belmondo débarque de St Tropez dans sa Dino Ferrari, pantalon et blouson en jean, cigare à la bouche … Bébel dans toute sa splendeur !

A l’époque, il est l’acteur le mieux payé du cinéma européen. Jean Pierre, le barman de l’auberge, manque de peu se démettre l’épaule en montant ses valises : c’est que Bébel ne se déplace jamais sans ses instruments de gymnastiques (haltères, poids, extenseurs). Ça s’entretient un corps d’athlète !

Car Belmondo est un sportif. Il a aussi apporté avec lui sa raquette de tennis et prévoit d’aller jouer à Argelès dès sa journée de tournage terminée. C’est aussi un fondu de boxe, boxeur lui-même. Or le 17 juin, c’est-à-dire le samedi suivant, doit se disputer à Colombes le championnat du monde des poids moyens Monzon/Bouttier.

Pas question de rater ça ! Bébel a fait prévoir dans son contrat un aller et retour en région parisienne : Jean-Claude Bouttier est un copain à lui et il tient à l’encourager au pied du ring … même si, réaliste, il pronostique une victoire de l’Argentin tenant du titre.

Michel Constantin rejoint à son tour l’auberge de Jean Hostallier. C’est le plus grand acteur français … du moins par la taille. Il a été volleyeur, double champion de France avec le CO Billancourt et international, avant de devenir journaliste au journal l’Equipe.

Il part faire son footing tous les matins, en survêtement au milieu des chênes-liège. Puisque les champions sont là, le tournage de la Scoumoune peut commencer !