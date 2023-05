La terrible mésaventure du célèbre Âne de Pia

Certaines mésaventures sont tristement célèbres dans les Pyrénées-Orientales. Tout près de Perpignan, à Pia, une histoire avec un âne dans une terrible situation. C'est une légende. Remontons le temps et parlons surnoms avec Hélène Legrais.

Cette histoire colle à la peau des habitants de Pia.

Et elle a fait d’eux les innocents, les nigauds du Pays Catalans ! Beaucoup d’entre vous connaissent déjà cette légende locale mais les nouveaux arrivants ont aussi le droit de la découvrir. Il était une fois donc un pianenc qui possédait un burro, on disait aussi un ruc, bref un âne catalan reconnaissable à ses grandes oreilles et son museau blanc. L’homme était très fier de son âne et prenait bien soin de lui.

Or celui-ci était gourmand et à chaque fois que son maître le faisait passer devant l’église, il louchait sur un chardon qui poussait tout en haut sur le clocher. Rien d’étonnant, à Mosset c’est carrément un arbre, un pin, qui a poussé au gré des fantaisies du vent qui dépose les graines où il veut ! L’âne donc refusait d’aller plus loin, et vous savez comment sont les ânes quand ils ne veulent pas avancer, et il brayait à plein poumon, ameutant tout le voisinage.

Tant et si bien que son propriétaire décida de céder à son caprice. Il prit une corde, fit un nœud coulant qu’il passa autour du cou de l’animal puis il monta tout en haut du clocher pour y installer une poulie, fit passer la corde dedans et redescendit. Le dispositif mis en place, il entreprend de tirer de toute ses forces pour hisser le baudet jusqu’au chardon, objet de sa convoitise.

Et l’âne, étranglé, de braire. Et son propriétaire de se réjouir « écoutez comme il est content ! » L’âne suffoque, il tire la langue : « regardez, il en salive déjà ! » L’animal n’était pas arrivé jusqu’au chardon qu’il était déjà mort … et il ne restait plus à son propriétaire que ses yeux pour pleurer. Et aux Pianencs une réputation d’axurits d’en Pampis comme disait ma grand-mère !

Pas facile à porter !

Oh, ils s’en accommodent bien, ils la revendiquent même puisque l’année dernière Pia a organisé sa première fête de l’âne !

Il n’en va pas de même pour leurs voisins de Saint Hippolyte dont le surnom, la canya al cul, rappelle un épisode plutôt gênant. Il faut se souvenir que la Salanque était jadis « blanche », c’est-à-dire royaliste et très catholique, par tradition. Il se raconte donc qu’un Espagnol ayant refusé de participer à la procession s’est fait courser par des Saint-Hippolytans en colère qui, pour lui apprendre le respect de la religion, lui enfoncèrent una canya, c’est-à-dire un roseau en catalan, dans le postérieur.