Le Lydia, au Barcarès, une star de cinéma, aux côtés de Jean-Paul Belmondo !

Le cinéma, c’est forcément très compatible avec le Pays Catalan quand il est question de tournage. On est au milieu des années 70 au Barcarès avec un très grand acteur. Racontez-nous, Hélène Legrais !

Nous terminons aujourd’hui le tournage de l’Alpagueur … mais au fait c’est quoi un « alpagueur » ?

Un alpagueur en argot c’est un chasseur de prime qui poursuit ses proies avec d’autant plus d’énergie qu’il est mieux payé. Un loup solitaire, un rôle nouveau pour lui que Jean Paul Belmondo endosse avec délice. Dans ce film, il est aux trousses d’une bande de malfaiteurs dirigée par un mystérieux « Epervier » qui tue ses complices après chaque hold-up afin d’éliminer les témoins gênants … et c’est plus simple pour le partage du butin ! Philippe Labro, le réalisateur, a longtemps vécu aux Etats Unis ; il tourne « à l’américaine », il fait les choses en grand.

L’Indépendant est sollicité : une voiture du journal est réquisitionnée pour transporter les « reporters » censés suivre les péripéties de l’affaire dans le film. On tire une fausse édition du quotidien en dix exemplaires avec une Une imaginaire : « Etrange découverte dans un parking de caravanes. Trois gros bonnets de la prostitution européenne arrêtés. Un policier compromis. » Ce journal, Belmondo l’a entre les mains pendant qu’il prend son petit déjeuner à l’Euromotel de Salses. Il est attablé devant cinq œufs coques tandis que les caméras filment. On tourne aussi dans un camping ainsi qu’à l’Hôtel de la Poste à Perpignan.

Et au Lydia !

Philippe Labro affirme que c’est pour le « paquebot des sables » qu’il a choisi de tourner l’Alpagueur en Roussillon : « c’est unique au monde, explique-t-il. Une originalité pareille ne pouvait se manquer, alors nous voilà ! » Une délégation de journalistes, réalisateurs et acteurs a fait le déplacement d’Espagne, en observateurs. Bébel, en veste de sport, encore plus hâlé avec le maquillage, se prête au jeu des photos.

Le champion des welters, Maurice Hauzel, qui est sa doublure le traîne même au café de la Bourse pour rencontrer celui qui lui a appris la boxe à Paris mais qui a pris sa retraite à Estagel, Pierre Dupin. Clic-clac, nouvelle photo. Avec tout ça, Jean Paul Belmondo n’aura pas le temps d’assister à la première de « L’incorrigible », son nouveau film, à Perpignan : « je tourne tous les soirs en extérieur. Je ne peux y assister, mon patron ne le permettrait pas » rigole-t-il. Et pour cause, le « patron », le producteur, c’est lui !