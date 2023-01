Le Perthus, Claudia Cardinale tourne La Scoumoune

Revivez en ligne les deux premiers épisodes avec l’arrivée de Jean-Paul Belmondo et le tournage au fort de Bellegarde. Nous bouclons aujourd’hui le récit haut en couleurs et riche en anecdotes du tournage de la Scoumoune au Perthus, Hélène Legrais.

Et en 1972, c’est Jean-Louis Nibet qui est le maire de la ville. L’équipe du film a souvent affaire à lui pour les autorisations, pour dénicher tel ou tel véhicule … Avec sa fille, Michèle, qui sera maire comme papa quelques années plus tard, il a ses entrées sur le tournage. Or voilà que se pose un épineux problème : Jean-Paul Belmondo est un grand amateur de cigares. Il en a toujours un entre les dents, ça fait partie du personnage Bébel !

Mais son stock est épuisé. Il sollicite donc la permission de s’absenter pour aller se ravitailler chez Davidoff en Suisse. Avec sa Dino Ferrari, l’aller et retour lui prendra tout au plus un jour et demi. José Giovanni, le réalisateur, est catastrophé : sa vedette s’est déjà éclipsée pour assister au match de boxe Monzon-Bouttier à Colombes, ça c’était prévu dans son contrat, et le tournage a déjà pris du retard. C’est alors que Jean-Louis Nibet , lui aussi grand amateur de cigares, intervient : pourquoi Davidoff en Suisse alors que chez Gimeno à Barcelone ils sont aussi bons ?

Et de puiser dans sa réserve personnelle pour en faire goûter un à Belmondo. Celui-ci est conquis. Il file à Barcelone et au retour, grand seigneur, offre au maire du Perthus une boîte de cigares dédicacée de sa main. Pendant le tournage, les deux hommes vont passer leur temps à comparer les mérites des « Montecristo» et des « Roméo et Juliette ».

Là on est avec deux hommes, mais quand est-ce qu’elle arrive Claudia Cardinale ?

Le 5 juin et c’est l’événement : CC est dans la place ! Les alentours du Fort de Bellegarde sont envahis de curieux. Giovanni tonne : « C’est pas un cirque ici, on travaille ! » Peine perdue : tous les mâles des alentours sont en transes. « Elle aussi belle en vrai qu’au cinéma ! » Un bagnard en costume soupire : « C’est dur la vie d’artiste quand on n’est que figurant ! »

La belle est vêtue comme dans les années 30 en manteau à col de renard argenté chaussures à bride et chapeau cloche sur des cheveux crantés au fer à friser. Toute une équipe l’entoure pour la coiffer, la maquiller ...

Sur le dos de son fauteuil sur le plateau, les points sur les I de son prénom et de son nom ont été remplacés par des étoiles. Face à un Bébel décontracté, plaisantant avec tout le monde, c’est elle la star ! Pour les essais de lumière, c’est Marguerite Pagès, la fille de la gardienne du fort, une ravissante brune, qui lui sert de doublure ; Claudia ne sort de sa loge qu’au dernier moment, juste le temps de tourner sa scène. Elle n’en a pas beaucoup. Un seul jour de tournage et puis s’en va … une vraie étoile filante !