Le Petit Baigneur tourné à Collioure, le casting

Castagnier !! Castagnier !!!!! Forcément ce film vous parle. Il est de Robert Dhéry qui lui-même joue le rôle d’André Castagnier. Et certaines scènes, Hélène Legrais, sont tournées à Collioure.

La semaine dernière vous nous avez raconté les préparatifs du tournage du « Petit baigneur » , le film de Robert Dhéry, à Collioure, il est temps que les acteurs entrent en scène …

Et disons-le tout de suite, les Catalans sont un peu déçus : Louis de Funès qui est la vedette de ce film en patron de chantier naval irascible à la poursuite de son ingénieur génial mais farfelu qu’il a viré un peu plus tôt, Louis de Funès donc n’est pas à Collioure.

Les plans qui doivent être tournés dans la cité des peintres ne le concernent pas. Cependant, leur déception est de courte durée car les autres comédiens, eux, sont bien là et ils font l’attraction.

Michel Galabru se retrouve le pied bandé pour les besoins d’un gag que Robert Dhéry, qui cumule les fonctions de metteur en scène et d’acteur, l’ingénieur en fugue c’est lui, explique avec jubilation : une jaguar écrase le pied du truculent comédien, on se précipite, on lui fait un pansement sommaire et on le transporte en voiture pour aller voir le médecin. Mais les rues qu’empruntent le véhicule sont celles du vieux Collioure. Tortueuses, en escalier, des rues « qui sautent », explique Dhéry qui rigole déjà à imaginer les grimaces de Galabru, le pied bandé, brinquebalé par les cahots dans sa voiture.

Et en dehors de Michel Galabru, il y a … ?

Jacques Legras, un des piliers de « La caméra invisible » qui fait les beaux jours du petit écran. Il joue un curé en longue soutane noire. Il passe, sérieux comme un pape (c’est bien le moins), juché sur un vélo de femme. Colette Brosset, l’épouse de Robert Dhéry, affiche pour sa part une perruque d’un roux flamboyant.

L’après-midi, revoilà Galabru en habit catalan sauf la barretina, remplacée par un béret ; c’est censé être son costume de musicien de la fanfare. Justement, tiens un concert mais d’aboiements !

A la demande de la production, la SPA a amené toute une meute de chiens. Franco Fabrizi qui joue le rôle d’un patron concurrent de Louis de Funès, en costume blanc de milliardaire, est attablé en terrasse. Il doit siffler les jolies filles qui passent … mais ce sont les chiens qui rappliquent ! Du bon gag à la française. Les badauds sont ravis … ils en ont oublié Louis de Funès dont chaque grimace, dit-on, vaut une centaine de milliers de francs. Anciens mais quand même …