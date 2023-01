Le corps d’Aimé Giral rendu à Perpignan

A l’hiver 1921/22, le gouvernement propose aux familles qui le souhaitent de « récupérer » les dépouilles des leurs tombés au front et qui ont été inhumés dans le cimetière du village le plus proche. Des convois de wagons plombés sillonnent la France pour déposer dans chaque gare les cercueils exhumés sur le front.

Les joueurs de l’ASP sont ainsi rapatriés les uns après les autres pour être réinhumés en terre catalane en présence de leurs familles et des dirigeants de l’USP, le nouveau club né de la fusion de l’ASP et du SOP après la guerre. Soudain la nouvelle tombe : le 5 février 1922, au cimetière de Somme-Suippe dans la Marne, on a exhumé le cercueil d’Aimé Giral, le petit prince du rugby catalan, celui que ses coéquipiers appelaient « le gosse » et qui avait arraché de sa botte magique le premier Bouclier de Brennus perpignanais, tué par un éclat d’obus en juillet 1915. Il n’avait pas 20 ans. De bouche à oreille, les nouvelles circulent, le journal suit la progression de la dépouille par Troyes, Lyon … et puis l’annonce : le train rapatriant le cercueil doit entrer en gare de Perpignan le jeudi 23 février au soir !

Quand Aimé Giral avait été mobilisé, Albert Bausil lui avait écrit une lettre ouverte dont je vous avais lu des extraits … vous vous en souvenez ? Persuadé qu’un « veinard » comme le « gosse » ne pouvait que revenir sain et sauf, il lui avait promis « Et le soir de la revanche, nous irons t’attendre à la gare avec des feux de bengale, des musiques et des palmes, pour fêter, avec ton retour, la victoire de la grande équipe, des vrais champions de la France. » Et c’est exactement ce qui s’est passé : la famille, les amis, les admirateurs, les supporters se sont tous donné rendez-vous ce 23 février et c’est une foule nombreuse, triste et recueillie, qui accueille Aimé chez lui. Promesse tenue.

Où repose-t-il désormais ?

Dans le caveau familial au cimetière de l’Ouest à Perpignan, au début de l’allée centrale, en bas, à gauche. Là aussi, pour sa réinhumation, tout le monde est là et en particulier les survivants de l’équipe de 1914, leur capitaine Félix Barbe en tête. Et les joueurs de 1921 qui ont fait aussi bien que leurs aînés en décrochant un 2e titre quelques mois plus tôt. Parmi eux, Jep Pascot, qui occupe le poste de demi d’ouverture qui était celui d’Aimé Giral. Il se souvient : quand il était en 4e au collège, dans la cour des moyens, et qu’il voyait passer Giral dans celle des grands.

Quand il le côtoyait avant la cloche sur la place Arago et que le jeune rugbyman arrivait tout sourire, sa blouse flottant au vent, les poches bourrées des pages des journaux sportifs, blanches, jaunes, roses. Il séchait parfois les cours pour aller s’entraîner mais cela ne l’empêchait pas d’étudier pour décrocher son bachot. Le Dr Pierre Nicolau, président de l’USP, prend la parole au nom du club, puis Albert Bausil au nom de la famille et des amis : « Ce n’est pas seulement de la poussière de gloire que contiennent ces pauvres planches, dit le poète, mais avec les restes d’un Giral le symbole de la jeunesse, de la force, de toute la beauté anéantie de notre race ».