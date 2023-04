Les "Cow-Boys" des Albères. Qui sont-ils ?

Nous sommes à des centaines de kilomètres du Far West et pourtant il est question de « cow-boys » dans l’histoire de Pyrénées-Orientales avec vous Hélène Legrais. Mais on parle de qui alors ?

Hélène, vous nous emmenez dans la forêt des Couloumates, actuellement Réserve Nationale de la forêt de la Massane . Pour jouer aux cowboys et aux indiens ?

Juste aux cowboys en évoquant une tradition des Albères qui s’est un peu perdue : l’esquellada. En Catalan, l’esquella c’est la cloche et l’esquellada l’opération qui vise à accrocher une cloche au cou de chaque vache pour que le vacher, le cowboy local, puisse les repérer dans la montagne, au son.

C’est une race locale très spécifique qu’on appelle la fagina, du latin fagus, le hêtre car les Couloumates est une forêt de hêtres dans laquelle on laisse divaguer les vaches assez librement. Les fagines se gardent un peu toutes seules. Elles suivent le cycle de la végétation. D’ailleurs les bruyères sont bientôt en fleurs et elles adorent ! Au printemps, elles restent donc à mi-versant avant de monter plus haut avec la chaleur. Le travail du vacher est pénible. Il en fait des kilomètres tout au long de la journée !

A l’époque, l’été, les vachers partaient avec un mulet et des vivres pour une dizaine ou une quinzaine de jours s’installer dans leur cabane dans la montagne. Mais avant ça, il fallait pourvoir les bêtes de leurs cloches …

Comment procédait-on ?

L’esquellada se déroulait à 20/25 mn de marche de l’entrée de la forêt des Couloumates. On y avait construit un parc et un couloir de contention en branchages. On faisait ça au printemps car les vaches n’avaient pas encore fait le plein de muscles en crapahutant sur les versants des Albères. C’est qu’il fallait les terrasser ! D’abord on regroupait le bétail, on le rassemblait dans le corral. Puis on faisait sortir les vaches une par une et on les attrapait au lasso.

Pas comme dans les westerns au cinéma, c’était une perche de noisetier, flexible, de 2m50/3m au bout de laquelle on accrochait une grande boucle de corde. Un vacher saisissait une patte arrière, l’autre y passait le lasso et attachait l’autre bout à un billot. Quand la corde était bien tendue, deux ou trois hommes prenaient la queue et renversaient l’animal. Enfin on immobilisait la tête et les pattes avant. C’est très sportif !

Certains ont dû se faire quelques frayeurs !

Oh oui ! A l’esquellada de 1992, le préfet Pierre Steinmetz et le conseiller régional Francis Balent ont voulu y participer. Seulement la vache n’était pas bien immobilisée et elle leur a foncé dessus. Balent a eu le temps de lâcher la queue mais le préfet s’est fait attraper. Sa chemise a été déchirée mais plus de peur que de mal !