Les saveurs des surnoms en Cerdagne

On est à la montagne sur le plateau Cerdan avec des plats, toute une gastronomie de nos montagnes qui a inspiré des surnoms pour les habitantes et les habitants d’ici. On en parle avec vous Hélène Legrais, à travers le temps.

Et on continue ensemble le tour de la Cerdagne des surnoms …

On l’a vu la semaine dernière, les habitants de nombreux villages cerdans ont des surnoms se rapportant à la nature, aux forêts qui les entourent, c’est normal. Mais il y aussi une autre catégorie de surnoms : ceux qui ont un rapport avec la nourriture.

Et on commence par Osséja : les pela tacons. Le tacon, c’est l’estomac de la brebis. Il devait y avoir un abattoir dans le coin ou une boucherie qui en vendait. Naguère, on en mangeait dans toutes les maisons du plateau. Ce n’était pas cher. Quand on manquait d’argent, on cuisinait des abats.

Je ne suis pas très fan … un autre plat à déguster ?

Bien sûr ! Et celui-là devrait vous plaire … Nous allons à Odeillo. Avant qu’ils ne deviennent romeufontains en 1957, ses habitants étaient surnommés les torra naps, les grilleurs de navets. Était-ce parce qu’avant la construction du Grand Hôtel et le début des sports d’hiver ils étaient pauvres, au point d’en être réduits à griller des navets au lieu de la viande ? Où était-ce une spécialité culinaire locale ?

Le navet de Cerdagne est délicieux et unique. Il a la forme d’une carotte : mince et allongé. De couleurs beige ou grise avec de nombreuses radicelles. On le cultive sur des terroirs plutôt sablonneux comme à Eyne ou Bajande. Sa chair blanche a l’avantage de ne pas être filandreuse. Elle est très parfumée et sert à confectionner le célèbre tiró amb naps, le canard aux navets qui est le plat typique de la Toussaint en Cerdagne. Même certains grands restaurants l’ont désormais à leur carte.

Ça donne envie de goûter ! Encore un autre plat ?

Pas tout à fait mais à Enveitg, nous avons les gavines. Alors sur la côte ou dans la plaine, on penserait aussitôt aux mouettes. Mais que feraient-elles si loin de la mer ? Selon Rose de Monteilla, quand nous en avions parlé à une époque, c’est à rapprocher de la gavina ou el gavinet qui n’est autre que le couteau à pain. Pour le grand pain long de 3 kg qu’on mangeait dans les fermes. On ouvrait le tiroir en bout de table. On coinçait le pain entre le rebord du tiroir et la table, et on coupait. Avouez que c’est plus logique que les mouettes !