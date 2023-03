Loutre et rat musqué, des surnoms d’habitants près de Perpignan

Aujourd’hui ce sont des animaux à protéger mais jadis, les habitants de certains de nos villages n’avaient pas tout à fait cette philosophie. Et il en résulte des surnoms, originaux. Parlons-en avec Hélène Legrais.

Nous allons dans le Riberal, sur la rive gauche de la Têt cette fois, comparer les surnoms et les dictons …

On commence par Baho dont la réputation de manque d’hospitalité n’a rien à envier à Bages et se traduit par une phrase que les habitants étaient censés dire à leurs hôtes à table, en leur passant le plat sous le nez : « en voleu pas, fa ? », « vous n’en voulez pas, bien sûr ». Si on est trop poli, on est obligé de décliner en prétextant qu’on n’a plus faim !

A cela s’ajoute une affirmation, pour le moins surprenante : A Bao (sans h en Catalan), cacen la lludri ( lludri prononciation typiquement roussillonnaise) amb un podall … A Baho (avec un h en Français), on chasse la loutre avec une serpe ! Il fut un temps où ce charmant animal aquatique avait disparu mais on en trouve à nouveau aujourd’hui ! Qu’est-ce que c’est que cette histoire de loutre et de serpe ? Tout simplement une façon imagée de dire que les Bahotencqs ne sont pas très axurits, pas très malins. Essayez donc d’attraper un animal qui nage avec une serpe, un instrument coupant qui ressemble un peu à une faucille ! On reste dans les animaux avec le village voisin …

Vous voulez dire Pézilla ?

Exactement. Savez-vous comment on surnomme les Pézillanais ? Els rats bufots, les rats musqués. C’est un rongeur de la famille des ragondins mais en beaucoup plus petit. On en trouvait dans le ravin qui traverse Pézilla et qui déborde parfois. Il lui est arrivé de noyer la moitié du village ! Ne vous arrêtez pas sur le mot « rat », le rat musqué a une chair fine et les Pézillanais étaient friands de ce met de choix. On ne sait pas en revanche s’ils utilisaient un podall pour les chasser !

Et qu’en dit l’autre voisin, à l’ouest : Corneilla ?

Vous avez bien compris le principe : entre proches voisins on ne s’aime pas beaucoup alors on persifle, on se moque. Les gens de Corneilla la Rivière appelaient pour leur part ceux de Pézilla les manje naps, les mangeurs de navets. Le navet était en effet leur principale culture hivernale avec la salade.

Ce qui n’exclut pas d’ailleurs un sous-entendu sexuel, el nap désignant aussi le sexe de l’homme. En retour, les Pézillanais n’étaient évidemment pas en reste : ils traitaient les Corneillanais de caps d’oll … ce qui n’est pas évident à traduire ! En fait les habitants de Corneilla avaient un tic de langage : ils ponctuaient leurs phrases de multiples « oll … oll » d’où l’ironique « tête d’oll ». On n’a pas attendu internet et les réseaux sociaux pour tester les punchlines acides !