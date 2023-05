Mais quelle est cette "connexion" incroyable entre Maury et les Etats-Unis ?

On se balade dans le temps et au cœur du Fenouillèdes en compagnie d’Hélène Legrais. Des surnoms parfois très surprenants, surtout à Maury ou les riverains sont appelés les « Américains ».

Nouveau détour par le Fenouillèdes .

Que ce soit en Occitan, en Catalan ou en Français, les surnoms sont toujours aussi savoureux en effet ! Guy Marquet, une des mémoires du Fenouillèdes, m’avait parlé il y a quelques années de son village de Maury. Et savez-vous comment on appelait les Maurynats, ça c’est leur vrai gentilé ?

Les « Américains » ! Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France était coupée en deux entre la partie directement occupée par les Allemands et celle dirigée par Vichy dans laquelle nous nous trouvions. Or voilà que le maréchal Pétain interdit les « apéritifs alcoolisés », en particulier les anisés. « Travail, famille, Patrie », rigueur morale, lutte contre l’alcoolisme et tout, et tout. Une interdiction qui fait l’affaire des Vins Doux Naturels qui n’entrent pas dans cette catégorie, le Muscat de Rivesaltes, le Banyuls et le Maury.

Les vignerons maurynats ont pu ainsi développer des échanges fructueux et pas toujours déclarés, parfois même en nature, avec l’Aude et l’Ariège et de ce fait à Maury on mangeait bien, ce qui n’était pas le cas de tous les villages alentours. On raconte qu’une dame allant prendre le bus a voulu payer son ticket avec un billet de 500 francs, la plus grosse coupure de l’époque. Le chauffeur du car se serait exclamé : « Mais vous êtes américains chez vous ! » … et le surnom est resté !

Et les voisins de Caudiès de Fenouillèdes ?

Les Caudièsiens qu’à Maury on appelle les agranyos c’est-à-dire les grapillons de raisin. Avant qu’ils replantent en Chardonnay, qui marche beaucoup mieux, les vignerons locaux cultivaient du Carignan dont les grains mûrs étaient plus verts que les raisins de Maury et d’Estagel.

On continue par Le Vivier …

Les ceballots, une variante de la cebe qui a fait la célébrité de Toulouges. Au Vivier, on cultivait donc aussi les oignons. Pour savoir pourquoi, il faut remonter loin dans le temps. A l’époque, les comtes, profitant de la présence d’un cours d’eau, un ruisseau qui coule vers Sournia, ont fait construire un vivier pour élever des poissons d’eau douce qui finissaient sur leur table. Ce vivier a donné son nom au village. Et les Viviérols se sont servi de l’eau pour irriguer les bonnes terres du secteur afin de cultiver les oignons, et voilà !