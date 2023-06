Mais quelle est cette gare oubliée entre Arles sur Tech et Prats de Mollo la Preste ?

On pouvait jadis aller en train en Haut-Vallespir. Et puis il s’est passé un évènement naturel et dramatique en 1940, l’Aiguat. Depuis il nous reste des souvenirs et des vestiges, un notamment. On remonte le temps avec Hélène Legrais.

Nous allons évoquer un épisode dramatique vécu par le département en octobre 1940 …

Du 16 au 20 octobre exactement. Des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations terribles, ravagé les versants du Canigó et par répercussion la plaine du Roussillon. L’Aiguat fait 50 morts dans le département*.*

Côté Vallespir, l’épicentre de la catastrophe se situe à Arles sur Tech. Des pans entiers de montagne se sont écroulés, comblant la vallée du Tech et changeant complètement son profil en aval. Des maisons ont été emportées, d’autres ont été englouties. Dans le seul petit village du Tech, dévasté, on dénombre 12 victimes. Il y en a pour des millions de dégâts, plus de cent maisons détruites mais aussi un établissement thermal, sept ponts et une gare. Sans compter le traumatisme encore présent dans bien des esprits.

Le chemin de fer est également touché …

Une grande partie de la voie ferrée entre Arles sur Tech et Prats de Mollo la Preste a disparu et l’usine hydro-électrique de Garcerie qui servait à son alimentation est dévastée. Ça aurait pu être pire si la ligne n’avait pas été interrompue quelques années plus tôt, en 1936. Mais c’est sûr, si elle avait encore été en activité, sans voie ferrée et sans électricité ça aurait pris beaucoup de temps et d’argent pour tout remettre en état. Ce n’était plus utile, on a laissé les choses telles quelles …

Quels vestiges peut-on encore voir, lors d’une randonnée par exemple ?

Vous n’avez même pas besoin d’aller crapahuter, l’un d’eux se trouve en bord de route : il s’agit de la gare de Manyaques. Construite à 460m d’altitude, entre les gares du Pas du Loup et du Puig Redon, elle se situe à la bretelle entre la ligne principale allant de Arles sur Tech à Prats de Mollo et le tronçon montant jusqu’à St Laurent de cerdans. Elle avait été mise en service le 1er août 1913 et désaffectée donc en 1936.

Aujourd’hui, elle est transformée en maison d’habitation mais vous pouvez toujours la reconnaître, dans ce style habituel des petites gares qui parsèment le réseau, arborant toujours fièrement au-dessus de la porte la plaque bleue d’origine qui annonce : Manyaques.

Manyaques, Manyaques, tout le monde descend !