Mais quels périples ! Junior de l’USAP en 1943, vraiment pas simple

Jouer au rugby pendant l’occupation allemande n’était pas chose simple. Suivons avec Hélène Legrais, les pérégrinations rocambolesques des juniors A de l’USAP en 1943.

Ah c’était une belle équipe ! Avec Robert Mias comme capitaine, Puig Aubert à l’arrière, Jo Crespo à la mêlée, les connaisseurs apprécieront. Mais ils étaient surtout très jeunes, 18 ans, et finalement insouciants malgré les temps difficiles. Rien n’entamait leur bonne humeur. Prenez par exemple leur déplacement à Castres. De Perpignan, le train conduit les juniors à Carcassonne où ils s’attendent à trouver un autocar pour arriver à destination.

Mais au lieu du véhicule espéré se pointe un camion à gazogène avec un simple plateau à ridelle à l’arrière. C’est l’hiver, il fait froid et le plateau n’offre aucun abri. Le camion doit en outre plusieurs fois s’arrêter pour alimenter en bois le gazogène. Il faut aux jeunes usapistes frigorifiés plusieurs heures pour rejoindre Castres … mais toujours avec le sourire !

Autre exemple. Dix de ces jeunes jouent également en sélection du Roussillon. En février, départ pour Villeurbanne où les Sang et Or doivent affronter leurs homologues du comité Alpes-Dauphiné. Problème : à l’arrivée, il n’y a plus de place pour eux dans aucun hôtel. Où les juniors catalans, et leurs accompagnateurs, vont-ils passer la nuit

Mais dans le train resté en gare pardi ! Avec l’accord de la SNCF, ils investissent les wagons-lits. Mais ils ont l’estomac dans les talons. Ils tirent de leurs sacs les victuailles dont la sollicitude maternelle les a lestés : civet de lapin et Rivesaltes, de quoi festoyer joyeusement et à cet âge-là on dévore !

Mais les temps sont dangereux. L’Occupant est partout. Il y a des moments où ces jeunes ont dû avoir peur …

Mais plus peur de ne pas jouer que des Allemands ! Qualifiés pour la finale du championnat contre Saint Jean de Luz, les juniors perpignanais doivent se rendre à Talence, dans le Sud-Ouest, en car gazogène. Suite au débarquement des alliés en Afrique du Nord, les Allemands ont envahi la zone dite « libre ».

La ligne de démarcation a été supprimée en mars 1943 mais les contrôles sont stricts quand on va vers la côte Atlantique et bien sûr il faut présenter des papiers en règle, que n’a pas le 2e ligne Noël Haon.

Non qu’il soit en situation irrégulière mais dans l’exaltation du moment, il a oublié sa carte d’identité chez lui à Rivesaltes.

Il ne s’en rend compte qu’en approchant de Tournon où se fait le passage de la ligne. Paniqué à l’idée de devoir rebrousser chemin et ainsi rater la finale, il court prévenir son entraineur Paul Izern. Celui-ci calme son junior étourdi et réfléchit.

Finalement, il sort de sa sacoche la licence de joueur de Haon, barrée du ruban tricolore, et, arrivé au contrôle, c’est cette licence qu’il présente avec aplomb et le plus grand naturel aux Allemands Et ça passe ! Haon peut disputer la finale. L’USAP bat Saint Jean de Luz 19 à 5 et remporte le titre.